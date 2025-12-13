Según se detalló oficialmente, el hecho se registró alrededor de las 06:50 horas, cuando personal del Puesto de Control Vial Victoria tomó conocimiento del accidente y se hizo presente en el lugar. Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron una camioneta pick up Volkswagen Amarok y un camión que circulaban en sentidos opuestos.

La camioneta era conducida por un hombre, quien viajaba acompañado por otra persona, y ambos regresaban desde la provincia de Córdoba con destino a la localidad de Libertador San Martín. Por su parte, el camión involucrado es un Scania modelo 111, con acoplado marca Helvetica, conducido por César, domiciliado en la ciudad de Viale, quien se dirigía hacia el Puerto San Martín.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la pick up resultó con posibles lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Salaverry de la ciudad de Victoria para recibir atención médica. En tanto, se aguardaba información oficial sobre su evolución.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos del Puesto de Control Vial Victoria, personal de Vialidad Nacional, Bomberos Voluntarios y agentes de la Jefatura Departamental Victoria, quienes realizaron las tareas de asistencia, ordenamiento del tránsito y peritajes correspondientes para determinar las circunstancias del choque.