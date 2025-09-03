El hecho ocurrió cuando un Chevrolet, conducido por una mujer de 33 años, impactó contra una motocicleta Corven 110 cc., en la que se trasladaba una joven de 20 años. Como consecuencia del choque, la motociclista fue la única persona que sufrió lesiones que motivaron su traslado al Hospital local para recibir atención médica.

De inmediato, personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar para asistir a las personas involucradas y garantizar la seguridad en la zona del accidente.

Por disposición de la Fiscalía de Diamante, se ordenó la realización de las pericias accidentológicas correspondientes, con el objetivo de establecer con precisión las causas y la dinámica del siniestro.