Desde la Comisaría Crespo se informó que alrededor de las 18:30 de este domingo 2 de febrero, una dotación policial fue comisionada a la intersección de calles Los Constituyentes y Urquiza, en la ciudad de Crespo, donde se registró un siniestro vial. En el lugar también fue convocado el servicio de emergencias médicas.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Honda Wave y un automóvil Chevrolet Vectra, ambos conducidos por ciudadanos domiciliados en Crespo. A raíz del impacto, el motociclista, un joven de 22 años, debió ser trasladado a un centro asistencial privado.

Según se indicó, el personal médico diagnosticó al conductor del rodado menor un corte en los tendones de una mano, determinándose que se trata de lesiones de carácter grave.

Por disposición del Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Eric Zenklusen, se procedió a la realización de los exámenes correspondientes a ambos conductores. Al motociclista se le practicaron pruebas de laboratorio, mientras que al conductor del vehículo de mayor porte se le efectuó el test de alcoholemia. Asimismo, se dio intervención al gabinete de Policía Científica, que llevó adelante las pericias en el lugar, cuyos resultados serán incorporados al expediente para determinar las formas y circunstancias en que se produjeron las lesiones.

En tanto, agentes de la Guardia Urbana Municipal realizaron la retención preventiva de ambos vehículos involucrados. En el caso del automóvil, se constató que pesaba sobre el mismo una prohibición de circulación, mientras que la motocicleta no contaba con la documentación obligatoria para transitar. Ambas unidades quedaron a disposición y bajo resguardo municipal.