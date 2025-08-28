Este jueves 28 de agosto, pasadas las 10 de la mañana, se produjo un choque frontal entre dos automóviles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso Presidente Raúl Alfonsín de la ciudad de Crespo. El impacto ocasionó importantes daños materiales en ambos rodados y dejó personas lesionadas que debieron ser asistidas en el lugar.

De acuerdo con lo informado por Bomberos Voluntarios de Crespo, el personal interviniente brindó asistencia inmediata a las víctimas, realizando las primeras atenciones y tareas de estabilización. Posteriormente, los heridos fueron derivados a centros asistenciales a bordo de una ambulancia del centro de salud local.

Operativo de emergencia