Policial
Siniestro vial en Crespo: choque frontal sobre Ruta 12 dejó heridos y daños materiales
Este jueves 28 de agosto, pasadas las 10 de la mañana, se produjo un choque frontal entre dos automóviles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso Presidente Raúl Alfonsín de la ciudad de Crespo. El impacto ocasionó importantes daños materiales en ambos rodados y dejó personas lesionadas que debieron ser asistidas en el lugar.
De acuerdo con lo informado por Bomberos Voluntarios de Crespo, el personal interviniente brindó asistencia inmediata a las víctimas, realizando las primeras atenciones y tareas de estabilización. Posteriormente, los heridos fueron derivados a centros asistenciales a bordo de una ambulancia del centro de salud local.
Operativo de emergencia
- No hubo personas atrapadas en los vehículos.
- Las tareas se desarrollaron de manera segura, asegurando la escena hasta la llegada de los servicios médicos.
- Intervino una dotación integrada por cuatro bomberos.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar