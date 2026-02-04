Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó que este martes 3 de febrero, alrededor de las 12:00 horas, se tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en un camino vecinal que une la localidad de Ramírez con Don Cristóbal 2ª, en el departamento Nogoyá.

Por causas que se tratan de establecer, el hecho involucró a un tractor marca John Deere, modelo 6615, que remolcaba una tolva marca Comofra y un maicero marca Ombú, conducido por un hombre de 58 años, y a una camioneta tipo pick up marca Toyota, modelo Hilux, en la que se trasladaban dos masculinos de 55 y 88 años.

Según se indicó, ambos vehículos circulaban en sentido sureste–noroeste cuando la camioneta colisionó con la parte trasera del tractor, lo que provocó que el conductor de la pick up perdiera el control del rodado, quedando el mismo recostado sobre su lateral izquierdo.

Como consecuencia del impacto, y debido al carácter de las lesiones (politraumatismos) que presentaba el hombre de 88 años, fue trasladado al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná para una atención de mayor complejidad. En tanto, su acompañante permanece internado en el hospital de la localidad de Ramírez.