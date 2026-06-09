A pesar de la magnitud del siniestro y de los importantes daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 14 cuando un camión Mercedes Benz 1114 con acoplado circulaba en sentido este-oeste con destino hacia Rosario.

El vehículo era conducido por Fernando Rossetti, de 43 años, domiciliado en Rosario del Tala. Por causas que se investigan, el conductor habría mordido la banquina y, al intentar regresar a la calzada, perdió el control de la unidad.

Como consecuencia, el camión y su acoplado terminaron volcados sobre la ruta, ocupando parte de la cinta asfáltica y generando una situación de riesgo para los vehículos que circulaban detrás.

Maniobras para evitar una colisión mayor

Detrás del transporte siniestrado circulaban otros dos camiones de carga que debieron realizar maniobras de emergencia para evitar un choque de mayores consecuencias.

El segundo vehículo involucrado fue un Iveco 450 con acoplado, conducido por Neri Beltrame, de 43 años, oriundo de Villaguay. Al advertir el vuelco ocurrido delante suyo, el conductor accionó bruscamente los frenos para evitar impactar contra el camión atravesado sobre la ruta.

La maniobra permitió evitar una colisión directa, aunque el vehículo perdió estabilidad y terminó chocando contra el guardarraíl ubicado a un costado de la calzada.

Un tercer camión logró detenerse a tiempo

El tercer transporte involucrado fue un Scania 420 con acoplado, conducido por Paulo Roberto Silva Do Nascimento, de 41 años y nacionalidad brasileña.

De acuerdo con el informe policial, el camionero logró frenar a escasa distancia del lugar del accidente y detener completamente la unidad sin colisionar con los otros vehículos ni con las defensas metálicas de la ruta.

Operativo para normalizar la circulación

Como consecuencia del vuelco y de la ubicación en que quedaron los transportes, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción.

En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental Nogoyá, personal del Puesto de Control Vial, Bomberos Voluntarios de Nogoyá y operarios de la empresa constructora Pitón.

Las tareas estuvieron orientadas a despejar la calzada, retirar los vehículos involucrados y garantizar condiciones seguras para restablecer la circulación normal sobre uno de los corredores viales más transitados de la provincia.

El hecho no dejó personas heridas, aunque volvió a poner de manifiesto los riesgos que generan las maniobras de emergencia en rutas de intenso tránsito pesado.