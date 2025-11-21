Crespo.- El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), adherido a FESTRAM, realizó elecciones para la renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. Se presentó una única lista, la Nº 1 Celeste “Fraternidad Municipal”, encabezada por Hernán Miño, quien resultó electo para el período 2025–2027, en reemplazo de Noelia Gotte.

Nueva comisión

La nueva comisión, asumió este viernes 14 de noviembre y acompañarán a Miño en la gestión: Jacqueline Noelia Gotte, secretaria Adjunta; Jorge Omar Tablada, secretario Gremial; Noelia Alejandra Piedrabuena, secretaria de Actas y Correspondencia; Gabriel Alejandro Muzzachiodi, pro sec. de Actas y Correspondencia; Silvina Fabiana Alem, secretaria de Finanzas; Carla María De Los Ángeles González, subsecretaria de Finanzas; Gladis Natalia Sena, secretaria de Organización y Eventos; Miguel Ángel Britos, secretario de Prensa y Propaganda; Eduardo Germán Zapata, secretario de Acción Social; Vocales titulares: Aníbal Fabián Prado, Maribel Yanina Ferreira, Sebastián Martín Prado y Rogelio Andrés Martínez; vocales suplentes: Mara Viviana Haberkorn, Alcides Rubén Ulrich, Rubén Marcelo Miño y Vanesa Andrea Musso. Revisores de Cuentas titulares: Cristian Ricardo Müller, Micaela Soledad Gómez y Leandro Miguel Gartner. Revisor de Cuentas suplente: María Marcelina Correa.

De un padrón de 277 afiliados habilitados para votar, 139 emitieron su voto a favor de la lista, sin votos en blanco.