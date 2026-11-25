La discusión sobre la reforma electoral de Entre Ríos podría tener repercusiones en el escenario político de Crespo. El proyecto enviado por el gobernador Rogelio Frigerio a la Cámara de Senadores propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027 y modificar el calendario electoral. Entre las alternativas planteadas, establece que las elecciones generales provinciales puedan realizarse el domingo 6 de junio, antes de los comicios nacionales.

Si la iniciativa se convierte en ley, los partidos políticos deberán resolver sus candidaturas sin una instancia electoral abierta que permita dirimir las diferencias internas. En ese contexto, los acuerdos entre las distintas fuerzas y sectores que integran los espacios políticos locales tendrán un peso determinante.

En Crespo, la discusión no se limita a quiénes podrían competir por la Intendencia. También involucra la continuidad de las alianzas que sostienen al actual gobierno municipal, la distribución de espacios de poder y la posibilidad de que nuevas fuerzas busquen disputar protagonismo en la ciudad.

Qué cambia con la reforma electoral

El proyecto del Ejecutivo provincial plantea suspender las PASO para todas las categorías electivas durante el proceso electoral de 2027. Esto incluye cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno.

La propuesta también modifica el artículo 67 del Código Electoral para establecer que las elecciones generales se realicen el primer domingo de junio —el 6 de junio de 2027— o en simultáneo con las elecciones nacionales.

El Gobierno fundamenta la medida en la necesidad de adecuar el sistema electoral a la situación económica y reducir los recursos destinados a organizar una instancia previa a los comicios generales. Además, propone cambios en los plazos para la presentación de alianzas y listas, la oficialización de candidaturas, la fiscalización de la Boleta Única de Papel y los límites de gastos de campaña.

En caso de aprobarse, cada partido o alianza deberá seleccionar a sus candidatos de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos internos. De esta manera, las negociaciones políticas tendrán un papel central en la definición de las listas.

El antecedente de 2023 en Crespo

Las PASO de 2023 dejaron un antecedente concreto sobre la importancia de este mecanismo para resolver las disputas internas en Crespo.

En aquella oportunidad, el espacio que integraban la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Interacción Vecinal (MIV), con Marcelo Cerutti y Jacinta Héberle, compitió contra la propuesta del PRO encabezada por Mariela Hildermann y Leonardo Diez.

La victoria de Cerutti y Héberle abrió una etapa de negociaciones para integrar la lista de cara a las elecciones generales. Finalmente, el PRO se incorporó a la propuesta electoral con dos concejales, conformando un frente junto a la UCR y el MIV.

Ese proceso muestra que las primarias no solamente permitieron definir quién encabezaría la propuesta electoral, sino que también funcionaron como punto de partida para negociar la integración de los distintos sectores dentro de una misma alianza.

Sin esa instancia, las diferencias deberán resolverse antes de llegar a las urnas. La capacidad de negociación de los referentes locales será, por lo tanto, uno de los factores centrales para construir una candidatura competitiva.

El oficialismo local y las negociaciones que vienen

Una de las primeras preguntas que aparecen en el escenario político de Crespo es si Marcelo Cerutti buscará un segundo mandato al frente del municipio. Por el momento, no existe una confirmación pública de esa intención, aunque la posibilidad forma parte de las especulaciones políticas de cara a 2027.

Si el actual intendente decide competir por la reelección, deberá construir los acuerdos necesarios para sostener la alianza que lo llevó al gobierno. En particular, tendrá que negociar con el Movimiento de Interacción Vecinal, que ha sido uno de los principales aliados del radicalismo en las últimas tres elecciones.

En ese espacio también podría surgir la intención de avanzar un paso más y proponer un candidato propio para la Intendencia, con el acompañamiento de la UCR en la viceintendencia. Sin embargo, para que esa alternativa tome forma será necesario que aparezca un referente con suficiente conocimiento público y capacidad de convocatoria.

El PRO también es una pieza a observar. Actualmente forma parte de la estructura política del oficialismo municipal y cuenta con representación en el Concejo Deliberante. La incógnita es si buscará mantener ese lugar dentro de la alianza o si alguno de sus dirigentes tendrá aspiraciones de ocupar un espacio central en el Ejecutivo local.

La Libertad Avanza, una fuerza que busca espacio

Otro actor que podría modificar el escenario es La Libertad Avanza. El resultado obtenido por ese espacio en las últimas elecciones nacionales, donde tuvo un desempeño destacado en la provincia y también en Crespo, representa un antecedente que no debería ser desestimado por las fuerzas tradicionales.

A nivel provincial, el espacio comenzó a desarrollar una mayor actividad política y podría buscar representación en los gobiernos municipales. En Crespo, una eventual candidatura propia abriría otro frente de negociación y obligaría al oficialismo a considerar la posibilidad de competir con un espacio que hasta ahora no integró la alianza de gobierno.

La pregunta es si La Libertad Avanza intentará construir una propuesta local independiente o si buscará algún tipo de acuerdo con otros sectores. Por ahora, no hay definiciones públicas que permitan anticipar ese camino.

El peronismo y la posibilidad de recuperar el municipio

En la oposición, el Partido Justicialista también deberá resolver su estrategia para 2027. El desafío será construir una propuesta que le permita disputar el gobierno municipal, luego de 12 años fuera del Ejecutivo de Crespo.

La suspensión de las PASO también tendría consecuencias para este espacio, que deberá definir sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos y alcanzar acuerdos entre los distintos sectores partidarios.

A nivel provincial, Juan José Bahíllo manifestó su intención de competir por la Gobernación. Sin embargo, todavía no hay definiciones suficientes sobre las candidaturas que podrían presentarse en Crespo ni sobre la conformación de una eventual propuesta electoral local.

Un escenario abierto a las definiciones

Por ahora, las reuniones partidarias, las conversaciones entre dirigentes y el análisis de encuestas forman parte de los movimientos previos a la construcción de las candidaturas. La definición del calendario electoral será un elemento importante para establecer los tiempos de campaña y acelerar las decisiones.

Si finalmente se suspenden las PASO y las elecciones provinciales se adelantan a junio, los partidos tendrán menos margen para postergar sus acuerdos. El oficialismo en Crespo deberá resolver cómo sostiene su alianza entre la UCR, el MIV y el PRO, mientras que La Libertad Avanza podría buscar un espacio propio y el justicialismo tendrá que definir quién encabezará su propuesta para intentar recuperar el municipio.

La continuidad de Cerutti, las aspiraciones del MIV, el posicionamiento del PRO y la estrategia de La Libertad Avanza son algunas de las variables que marcarán la discusión. Pero, más allá de los nombres, el principal desafío será construir acuerdos políticos capaces de sostener una propuesta electoral competitiva.

En Crespo, el escenario de 2027 todavía está abierto. La eventual reforma electoral puede cambiar las reglas de la competencia, pero también anticipa que las negociaciones partidarias tendrán un protagonismo decisivo antes de que los vecinos vuelvan a las urnas.