Victoria.-Los concejales de la oposición en el Concejo Deliberante de Victoria manifestaron una clara renuencia a aprobar el proyecto de ordenanza elevado por la intendenta Isa Castagnino, que busca autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a adherir al proceso de refinanciación de la deuda en dólares que mantiene el municipio, contraída por el gobierno anterior. Durante las discusiones en comisión, los ediles opositores calificaron la iniciativa oficial como "gravosa para las arcas municipales" y advirtieron que el esquema no aporta beneficios concretos para las finanzas locales, como la posibilidad de lograr una quita de intereses o capital.

De todas maneras, el Ejecutivo local consiguió una extensión del plazo y queda pendiente la reunión de comisión que se llevará a cabo el próximo lunes donde se volverá a tratar el tema. Hay datos relevantes, el gobierno provincial aconsejó a los municipios adherir a la refinanciación porque resulta ventajosa y los ediles de la oposición, que en su mayoría comulgan con la gestión de Frigerio, asumen una postura diferente. Todavía el tema no está cerrado.

Aunque oficialmente no se habla de las posibles consecuencias de no refinanciamiento, se deduce que el costo de quedar probablemente en mora por no poder asumir ese compromiso inmediato, podría costarle al municipio una suma mayor por punitorios.

La iniciativa oficial pretende incorporar a la Municipalidad de Victoria al mecanismo de reestructuración de pasivos diseñado por el Gobierno Provincial a cargo de Rogelio Frigerio, tras la buena calificación obtenida en el canje externo denominado “Tender Provincial”. Este proceso permitió extender a los municipios endeudados las condiciones negociadas por la Provincia para sus títulos internacionales emitidos en 2017, los cuales alcanzaron una adhesión del 77,25% de los tenedores de bonos.

El pasivo en cuestión se remonta a la gestión provincial de Gustavo Bordet y al mandato municipal de Domingo Maiocco, cuando la ciudad tomó el empréstito (1 millón de dólares) bajo el marco de la Ley Provincial N° 10.480, autorizado localmente por las Ordenanzas N° 3.552/2017 y N° 4.044/2021. Con la nueva propuesta, el municipio solicita autorización para adherir a los términos de la Ley N° 11.209 y del Decreto Provincial N° 1483/2026.

Detalle financiero del canje

El esquema contempla la emisión de nuevos títulos por un monto de hasta 300 millones de dólares, a una tasa de interés del 9,550% anual, con vencimiento en el año 2033 y amortización programada en tres cuotas entre 2031 y 2033. Estas pautas financieras se aplicarán sobre el 77,25% del pasivo municipal reestructurado, mientras que el 22,75% restante continuará regido por las condiciones establecidas previamente en el Decreto N° 1730/21.

Entre los puntos más cuestionados por la oposición se encuentran las erogaciones accesorias que demandará la adhesión. De acuerdo con la Resolución N° 192/2026 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos (MESP), la totalidad de los gastos y honorarios profesionales derivados del trámite deberán ser afrontados por los municipios adherentes, sumado al pago de comisiones al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., agente financiero de la operación.

Victoria integra la nómina de 15 municipios habilitados por la Provincia para ingresar a este canje voluntario, junto a comunas como Concordia, Paraná, Nogoyá, Crespo, La Paz, San Benito, Villa Hernandarias, Viale y Santa Elena, entre otras. De acuerdo a la información disponible, salvo Victoria el resto de los municipios han adherido a la propuesta.