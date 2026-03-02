La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) informó que este lunes por la tarde se llevó a cabo la segunda audiencia de la paritaria salarial docente en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia. En ese marco, el Gobierno provincial presentó una nueva propuesta que fue rechazada en forma unánime por los cuatro sindicatos del sector, que anunciaron un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.

Del encuentro participaron en representación de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) los miembros paritarios Abel Antivero, Lía Fimpel, Susana Cogno y Leandro Pozzi, acompañados por el vocal gremial Gustavo Blanc y Juan Carlos Cretazz. También estuvieron presentes representantes de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y funcionarios del Gobierno provincial.

La propuesta oficial

Durante la audiencia, el Ejecutivo presentó una oferta salarial que contempla:

Mantener los $25.000 para los docentes con antigüedad mayor a 10 años.

Incrementar $36.000 sobre el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), con tope.

Aumentar $24.000 en concepto de Conectividad, también con tope.

Fijar un salario inicial de $750.000.

Otorgar un incremento de $30.000 para jubilados.

Tras analizar los términos, los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente frente a la situación económica actual y la evolución del costo de vida.

Como medida de fuerza, resolvieron convocar a un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo. Asimismo, anunciaron una conferencia de prensa para ese mismo día a las 9.30, en la sede de AMET, ubicada en Montevideo 163, donde brindarán detalles de la decisión y los pasos a seguir.

Nivel de acatamiento al paro previo

En paralelo, desde el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) se informó que el paro docente convocado este lunes en la provincia registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, según datos oficiales.

El relevamiento de presentismo docente, realizado a partir del monitoreo en los distintos establecimientos educativos, indicó que el nivel más bajo de adhesión se registró en el departamento Diamante, con un 37 por ciento, mientras que en escuelas de Paraná no superó el 40 por ciento.

De acuerdo con el informe del CGE, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, lo que permitió garantizar el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones educativas de la provincia.

La continuidad del conflicto salarial quedará ahora sujeta a la evolución de las negociaciones y al impacto que tenga la nueva medida de fuerza anunciada por los gremios docentes.