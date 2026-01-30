En la madrugada de este viernes 30 de enero, dos hombres se presentaron en la Comisaría de General Ramírez denunciando el supuesto robo de su automóvil, un Fiat Uno, ocurrido en una zona rural cercana a la ciudad de Aranguren, en el departamento Nogoyá.

De manera inmediata, el personal policial inició las actuaciones correspondientes y realizó un entrecruzamiento de datos con la Comisaría de Aranguren. A partir de estas averiguaciones, se constató que la denuncia era falsa y que el hecho no había ocurrido tal como fue relatado por los denunciantes.

Las tareas investigativas permitieron establecer que ambos sujetos se encontraban prófugos luego de haber sido sorprendidos horas antes mientras cometían un delito de abigeato en el interior de un establecimiento rural. En ese contexto, habrían abandonado el vehículo mencionado y se dieron a la fuga, intentando luego encubrir la situación mediante una denuncia falsa.

Con la información reunida y por disposición de la Fiscalía interviniente, los hombres, de 36 y 26 años de edad, quedaron detenidos. Posteriormente fueron trasladados a la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá, donde continúan alojados mientras avanza el proceso penal iniciado en su contra.