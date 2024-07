En una reciente declaración, Silvio Farach, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), subrayó la importancia del diálogo con los organismos estatales y destacó la necesidad de abordar los problemas energéticos y tributarios que afectan a los comercios de la provincia. "Siempre uno agradece la posibilidad de dialogar con organismos del estado, en este caso con el gobernador. En la reunión manifestamos el elevado valor energético, el valor energético negativo en los comercios de la provincia, cuando comienza a ser un problema tenemos que sentarnos con el gobierno provincial para encontrarle alguna solución", expresó Farach.

También planteó la necesidad de que la industria reciba un descuento por parte de la empresa de energía y resaltó la importancia de revisar la composición tributaria. "En la provincia se ha bajado lo impositivo, pero falta acceder a otro punto, tenemos casi un 25% de carga municipal en dos impuestos. Son cosas que tenemos que ir a un sinceramiento de la boleta, hay que ir resolviéndolo sin chicanas y tratando de alcanzar algo razonable para todos".

El presidente de FEDER enfatizó la urgencia de mejorar la situación económica y manifestó su deseo de ver una recuperación: "Uno tiene la necesidad de creer que esto tiene que mejorar, la crisis es muy profunda sobre todos los sectores activos, y eso depende de la situación financiera de cada sector. Entonces en los ajustes que propone el estado nacional, es quien tiene que darnos las herramientas. El estado nacional está empecinado en mejorar la macroeconomía y nosotros nos debatimos el día a día".

También abordó la difícil situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los comerciantes. "La realidad supera lo que uno pretende como comerciante, las pymes. Es mi deseo que se encuentre el rumbo. Algunos síntomas de recuperación se están dando, sobre todo en lo inflacionario, pero se han encarecido todos los servicios y la gente tiene prioridades. Estamos transitando un cambio, la Ley de Bases era lo que solicitaba el gobierno. Esperemos unos meses más, pero todo tiene un punto y hay que ser realista. La situación no es buena, somos empleadores la mayoría, con empleados con mucha antigüedad, y siempre está el compromiso de sostener las fuentes laborales".

El impacto en el sector de la construcción también fue destacado por Farach, quien mencionó que "hay más de cien mil bajas en el sector de la construcción, que es un dinamizador de la economía y eso afecta no sólo a las empresas de ese rubro, sino a todos. Cuando hay un clima de negocio, la gente está contenta y puede consumir sin privaciones, andamos bien todos, pero no puedo ser negativo ni optimista".

En una entrevista con Debate Abierto, el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos hizo un llamado a la realidad y la cooperación: "Una cosa es el dólar, pero hay que dejar de acomodar los discursos, hay que ser realistas, evitar la chicana política. A este país lo sacamos entre todos, tiene que haber una mesa de diálogo, la política y la vida institucional del país te da la posibilidad de someterse al análisis social. Y lo peor que nos puede pasar es ver malos ejemplos y que se bajan líneas. Si no funciona la economía, la realidad supera lo que se dice, entonces alguien está equivocado. En la FEDER no tenemos ideología política, no la institucionalizamos, nos mantenemos en una línea, tratamos de solucionar los problemas".

Finalmente, contextualizó las diversas crisis que ha atravesado Argentina y la gravedad de la situación actual. "Hay que contextualizar todas las crisis que fueron provocadas por distintos hechos. La hiperinflación de Alfonsín se lo llevó puesto, en 2001 fue distinto, de 2008 para acá la Argentina comienza con un declive, pero la peor crisis fue la de 2001. Hay que hacer un análisis desapasionado para atacar el problema. Hoy un plan no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona, es muy triste lo que estamos transitando", concluyó.