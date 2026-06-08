Entre Ríos
Silvio Farach continuará al frente de la Federación Económica de Entre Ríos
La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) realizó su Asamblea General Ordinaria, durante la cual aprobó la memoria y el balance correspondientes al ejercicio 2025 y renovó parcialmente sus autoridades para el próximo período.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de MiradorTEC, en Paraná, y contó con la participación de dirigentes de las entidades empresariales asociadas de distintos puntos de la provincia. Tras la asamblea, se desarrolló además una reunión ampliada de la entidad para abordar temas vinculados a la realidad económica y productiva entrerriana.
Durante el encuentro, el director ejecutivo de MiradorTEC, Carlos Pallotti, dio la bienvenida a los participantes y presentó el trabajo que desarrolla la fundación. En su exposición explicó la integración de la comisión directiva, el funcionamiento del edificio sostenible y los objetivos orientados a fortalecer la industria del conocimiento en Entre Ríos.
Farach fue ratificado en la presidencia
En el marco de la renovación parcial de autoridades, las entidades que integran FEDER resolvieron ratificar en la presidencia a Silvio Farach, dirigente de la ciudad de Federal, quien continuará al frente de la institución durante un nuevo período.
Desde la entidad destacaron el consenso alcanzado entre las organizaciones que conforman la federación y el acompañamiento de los distintos sectores empresariales de la provincia.
Nueva comisión directiva
La conducción de FEDER quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente
- Silvio Farach (Federal)
Vicepresidente 1°
- Daniel Rinaldi (Basavilbaso)
Vicepresidenta 2ª
- Melina Bozzano (Urdinarrain)
Secretario General
- Adrián Lampazzi (Concordia)
Prosecretaria
- Tamara Izaguirre (Viale)
Tesorero
- Edgardo Greca (Paraná)
Protesorero
- Néstor Romero (Federación)
Vocales titulares
- Leonardo Diez (Crespo)
- Reinaldo Reichel (Libertador San Martín)
- Maximiliano Godoy (Hernandarias)
- Juan Almirón (Villaguay)
Vocales suplentes
- Juan Manuel Acedo (Cámara Entrerriana de Turismo)
- Maira Kramer (General Ramírez)
- Giuliana Sotelo (Villa Elisa)
- Claudio Sanabria (Santa Elena)
Comisión Revisora de Cuentas
La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por:
- Mario Torrez (San Salvador)
- Adriana Vivas (La Paz)
Como miembro suplente fue designada Yolanda Tula, de Nogoyá.