La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de MiradorTEC, en Paraná, y contó con la participación de dirigentes de las entidades empresariales asociadas de distintos puntos de la provincia. Tras la asamblea, se desarrolló además una reunión ampliada de la entidad para abordar temas vinculados a la realidad económica y productiva entrerriana.

Durante el encuentro, el director ejecutivo de MiradorTEC, Carlos Pallotti, dio la bienvenida a los participantes y presentó el trabajo que desarrolla la fundación. En su exposición explicó la integración de la comisión directiva, el funcionamiento del edificio sostenible y los objetivos orientados a fortalecer la industria del conocimiento en Entre Ríos.

Farach fue ratificado en la presidencia

En el marco de la renovación parcial de autoridades, las entidades que integran FEDER resolvieron ratificar en la presidencia a Silvio Farach, dirigente de la ciudad de Federal, quien continuará al frente de la institución durante un nuevo período.

Desde la entidad destacaron el consenso alcanzado entre las organizaciones que conforman la federación y el acompañamiento de los distintos sectores empresariales de la provincia.

Nueva comisión directiva

La conducción de FEDER quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente

Silvio Farach (Federal)

Vicepresidente 1°

Daniel Rinaldi (Basavilbaso)

Vicepresidenta 2ª

Melina Bozzano (Urdinarrain)

Secretario General

Adrián Lampazzi (Concordia)

Prosecretaria

Tamara Izaguirre (Viale)

Tesorero

Edgardo Greca (Paraná)

Protesorero

Néstor Romero (Federación)

Vocales titulares

Leonardo Diez (Crespo)

Reinaldo Reichel (Libertador San Martín)

Maximiliano Godoy (Hernandarias)

Juan Almirón (Villaguay)

Vocales suplentes

Juan Manuel Acedo (Cámara Entrerriana de Turismo)

Maira Kramer (General Ramírez)

Giuliana Sotelo (Villa Elisa)

Claudio Sanabria (Santa Elena)

Comisión Revisora de Cuentas

La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por:

Mario Torrez (San Salvador)

Adriana Vivas (La Paz)

Como miembro suplente fue designada Yolanda Tula, de Nogoyá.