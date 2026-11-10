La muerte de un hijo es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar una persona. Sin embargo, hablar de ese dolor, reconocerlo y encontrar herramientas para transitarlo no siempre resulta sencillo. Sobre ese tema conversó Silvina Voltolini en el programa La Hora Dorada Stream, donde relató su propia experiencia y explicó cómo encontró en la formación profesional una manera de acompañar a otras personas que atraviesan procesos de duelo.

Voltolini es profesora de música, cantante popular, magíster en Musicoterapia, danzaterapeuta y especialista diplomada en duelo. Su recorrido hacia ese campo de trabajo comenzó a partir de una experiencia personal: la muerte inesperada de su hijo Maxi, en 2009, cuando tenía 17 años.

“Mi intención es tratar de desdramatizar esa palabra que es muy dolorosa, pero que es parte de la vida”, expresó al referirse a la necesidad de hablar sobre la muerte, un tema que muchas veces se evita en las conversaciones cotidianas.

Una pérdida que transformó su vida

Silvina contó que, después de la muerte de Maxi, sintió que no tenía espacio para atravesar su propio dolor. Debía acompañar a sus otros hijos y también sostener a sus padres, que acababan de perder a su primer nieto.

“Sentí que estaba muy sola”, recordó. Si bien reconoció la importancia del acompañamiento psicológico, advirtió que en ese momento identificó la necesidad de contar con personas específicamente formadas para acompañar los procesos de duelo.

Durante años continuó con sus actividades y responsabilidades, sin poder procesar plenamente lo sucedido. Recién una década después, cuando se acercaba a cumplir 50 años, atravesó un momento de profunda tristeza y angustia que la llevó a buscar ayuda.

A esa experiencia la identificó como un duelo tardío. Consideró que el cambio de etapa personal, el crecimiento de sus hijos y la disminución de las responsabilidades familiares pudieron haber contribuido a que aflorara un dolor que había permanecido contenido.

“Todo lo que no sale, lo que uno no puede canalizar, lo que uno no puede procesar, te termina enfermando”, señaló.

Ese proceso también la llevó a preguntarse qué podía construir a partir de lo vivido. La búsqueda de respuestas, la necesidad de comprender sus emociones y el vínculo que siempre había mantenido con la música y la danza marcaron el comienzo de una nueva etapa.

La música y el cuerpo como herramientas para transitar el duelo

Voltolini decidió profundizar su formación en Musicoterapia y luego en Danzaterapia, una disciplina que trabaja las emociones a través del cuerpo y el movimiento. Para ella, esa experiencia fue importante porque comprendió que el dolor también tenía una dimensión corporal.

Su trabajo de investigación y tesis abordó la relación entre cuerpo, danza y duelo. Durante ese recorrido comenzó a estudiar autores y especialistas que habían investigado los procesos de pérdida y las formas de acompañamiento.

Posteriormente se formó en distintas instituciones especializadas, entre ellas las escuelas Dolus y Duelum, donde realizó capacitaciones en acompañamiento individual y grupal en duelo. También se diplomó en la temática y se formó en cuidados paliativos, orientados al acompañamiento de personas en el final de la vida y de sus familias.

En paralelo, comenzó a desarrollar proyectos y talleres que integran sus conocimientos en música y danza con el acompañamiento emocional.

La música ocupó un lugar central en su propio proceso. Escribió canciones vinculadas con distintas etapas del duelo y actualmente trabaja en un libro que llevará por título Melodías de Esperanza.

“Yo digo que la música me sanó, y también el sentido del humor”, contó. Aclaró que habla desde su experiencia y que su intención no es ofrecer recetas ni consejos universales, sino transmitir que existen caminos para continuar después de una pérdida.

Cada persona atraviesa el duelo de una manera diferente

Durante la entrevista, Voltolini insistió en que no existe una única forma de vivir el duelo ni un tiempo establecido para superarlo. También señaló que las pérdidas no se limitan a la muerte de un ser querido: pueden aparecer ante una jubilación, la pérdida de un trabajo, el paso de una etapa de la vida a otra o distintos cambios personales.

En ese sentido, consideró que no corresponde establecer una jerarquía entre los dolores. La manera de atravesarlos depende de la historia de cada persona, de las herramientas con las que cuenta y de las circunstancias en las que se produce la pérdida.

“Yo no doy consejos, cuento mi experiencia y digo qué me sirvió a mí”, explicó.

También cuestionó algunas frases que suelen repetirse ante quienes están de duelo, como pedirles que no lloren o sugerirles que deben dejar atrás rápidamente el dolor. Para ella, es importante que cada persona pueda expresar lo que siente, respetar sus propios tiempos y encontrar un espacio donde hablar de lo que le sucede.

En el caso de la muerte de un hijo, recordó que el sufrimiento alcanza a todo el entorno familiar. No solo atraviesan la pérdida la madre y el padre, sino también los hermanos y los abuelos. Por eso, consideró fundamental comprender que los padres también necesitan ser acompañados y no asumir que uno de ellos debe sostener emocionalmente al resto.

Al hablar de Maxi, sostuvo que sigue considerándolo parte de su familia. “Cuando me preguntan cuántos hijos tengo, yo digo tres. Porque Maxi, yo no lo tendré físicamente, pero yo lo tengo”, expresó.

Acompañar desde la experiencia y la formación

Voltolini explicó que su tarea no consiste en reemplazar el trabajo de psicólogos u otros profesionales de la salud. Se define como acompañante en duelo y remarcó que su función es brindar herramientas para transitar esos procesos de manera saludable, además de identificar cuándo una persona necesita atención especializada y realizar la correspondiente derivación.

“Hay procesos de duelo que se convierten en patológicos y que necesitan profesionales de la salud”, aclaró.

Su formación también contempla el acompañamiento durante el final de la vida y el trabajo con familiares de personas que atraviesan esa etapa. Desde una mirada humanística, busca recuperar la importancia de estar presentes y acompañar tanto a quienes se encuentran cerca de la muerte como a quienes deben afrontar posteriormente la pérdida.

Para Voltolini, encontrar un nuevo proyecto de vida puede ser una herramienta importante para continuar. No significa olvidar a quien murió ni dejar de sentir su ausencia, sino construir un horizonte que permita seguir adelante.

“La vida sigue aunque te encuentre en pedazos”, recordó a partir de una de sus canciones.

Talleres y acompañamiento presencial y online

Actualmente, Silvina realiza acompañamiento en duelo de manera online y presencial, con personas de distintas provincias. Además, está organizando un taller en calle Independencia, destinado a trabajar diferentes tipos de pérdidas y procesos de duelo.

Las personas interesadas podrán comunicarse con ella para manifestar su interés. Antes de conformar el grupo, explicó, mantiene una charla individual con cada participante para conocer su situación y la etapa que está atravesando. Ese primer encuentro le permite evaluar las necesidades y preparar el trabajo grupal.

Al finalizar la entrevista, Mariana Rupp destacó la importancia de abrir espacios para conversar sobre la muerte y las pérdidas desde una mirada más cercana y amorosa. Voltolini, por su parte, adelantó que continuará participando del programa para abordar otros aspectos vinculados con el duelo y el acompañamiento.

Su propuesta parte de una convicción: el dolor necesita ser reconocido, expresado y acompañado. Y aunque cada historia es diferente, transitarlo junto a otras personas puede hacer una diferencia.