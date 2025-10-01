La especialista explicó que su formación surgió de experiencias personales. “Me formé en acompañamiento en el duelo a partir de la muerte de mi hijo de manera abrupta en un accidente. Después también transité la pérdida de mi papá y, más recientemente, la de mi esposo. En todos esos procesos entendí que el duelo hay que pasarlo, no podemos negarlo ni escondernos, porque en algún momento hay que hacerlo”.

El taller se titula “Hablemos del Duelo” y propone brindar herramientas para sobrellevar la pérdida de manera saludable. “El amor se transforma, la relación se transforma. Esa persona va a estar siempre en nuestra vida, pero de otra manera. Lo fundamental es aceptar que físicamente no estará más con nosotros”, subrayó Voltolini

Además, resaltó que el trabajo grupal es clave para encontrar apoyo y contención: “Trabajar en grupo es muy beneficioso porque uno entiende que no está solo. Escuchar al otro también ayuda a validar nuestro propio dolor y a encontrar nuevas herramientas para seguir adelante”

Detalles del taller

La charla abierta se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a las 20 horas en el Instituto Bienestar (Crespo, Entre Ríos). La actividad será sin costo y se realizará en grupos reducidos, en un espacio de respeto, intimidad y acompañamiento.

Consultas e inscripciones: 343 508 6954.