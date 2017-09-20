La premiada docente argentina Silvana Corso brindará una charla el próximo lunes 2 de octubre en Paraná, titulada «Acciones para la inclusión: ¿son posibles, cuándo, dónde, con quienes?». La actividad tendrá lugar en el marco de la Primera Semana de la Integración que organiza el gobierno entrerriano junto a otros actores y entidades de la sociedad civil.

Cabe destacar que la actividad es gratuita pero el cupo es limitado, razón por la cual se solicita a los interesados en participar que envíen un correo electrónico a [email protected] consignando los datos para su inscripción.

Silvana Corso es directora de una escuela secundaria pública de la Ciudad de Buenos Aires y fue elegida entre los 50 finalistas al Global Teacher Prize, el galardón que es considerado el Premio Nobel para el mejor maestro del mundo.

En la Escuela de Educación Media Nº 2 en la cual trabaja Corso asisten más de 500 alumnos, en su mayoría adolescentes llegados desde Fuerte Apache y chicos con problemas severos como parálisis cerebral, hidrocefalia, espina bífida y esquizofrenia. Por su labor al frente de esta institución es que la docente fue destacada a nivel mundial.

La actividad, prevista para el 2 de octubre, inaugurará la Primera Semana Provincial de la Integración, decretada por el gobernador Gustavo Bordet y declarada de interés por las cámaras de Diputados y Senadores, el Superior Tribunal de Justicia y la Universidad Nacional de Entre Ríos.