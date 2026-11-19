Las formas de relacionarse atraviesan cambios y las conversaciones sobre pareja incorporan nuevas expresiones para describir comportamientos cada vez más presentes: borrar mensajes para evitar explicaciones, comenzar a conocer a otra persona antes de terminar una relación o compartir intimidad sin establecer un compromiso.

Estas situaciones ponen en discusión cuestiones como la exclusividad, la confianza y la comunicación entre quienes construyen un vínculo.

Un relevamiento difundido por Gleeden, una plataforma orientada a encuentros no monógamos, reúne siete tendencias que permiten observar algunas de estas transformaciones en las relaciones actuales.

1. Microcheating: ¿cuándo un mensaje se convierte en una infidelidad?

Coquetear en privado, ocultar conversaciones o borrar mensajes son algunas de las conductas que suelen agruparse bajo el término microcheating, o microinfidelidades.

Aunque se trata de acciones que pueden parecer menores, su significado depende del contexto y de los acuerdos establecidos en cada pareja.

Según un relevamiento de Gleeden realizado entre más de 15.000 usuarios argentinos, el 66% afirmó que no perdonaría una infidelidad.

La discusión, sin embargo, comienza antes: qué considera engaño cada integrante de la pareja y cuáles son los límites que ambos reconocen.

2. Monkey branching: preparar una nueva relación antes de terminar la actual

Esta expresión describe una situación en la que una persona comienza a construir otro vínculo romántico mientras todavía continúa en su relación de pareja.

La separación puede parecer repentina para quien la recibe, aunque la decisión de alejarse haya comenzado mucho antes.

El comportamiento pone en evidencia las diferencias entre quienes consideran necesario cerrar una relación antes de iniciar otra y quienes mantienen abiertas ambas posibilidades.

3. Sober dating: citas sin alcohol

Un café, una caminata o una actividad compartida son algunas de las alternativas que propone esta tendencia.

El sober dating consiste en tener encuentros sin consumir alcohol, con la intención de conocerse y evaluar la conexión sin recurrir a la bebida como facilitadora del acercamiento.

La propuesta pone el foco en la conversación, la espontaneidad y la posibilidad de descubrir si existe atracción en situaciones cotidianas.

4. Situationship: una relación sin definiciones

Hay intimidad, encuentros frecuentes, proyectos compartidos y conexión emocional, pero no existe una definición clara sobre el vínculo.

El término situationship describe esas relaciones que funcionan como una pareja, aunque sus integrantes no hayan establecido un compromiso o una expectativa común.

La situación puede resultar cómoda cuando ambos buscan lo mismo. El conflicto aparece cuando una persona espera avanzar hacia una relación estable y la otra prefiere mantener el vínculo sin etiquetas.

5. Floodlighting: compartir demasiado desde el comienzo

Contar experiencias dolorosas, conflictos familiares o detalles íntimos durante las primeras conversaciones puede generar una sensación de cercanía acelerada.

El floodlighting hace referencia a esa exposición emocional intensa antes de que se haya construido un nivel de confianza suficiente.

La tendencia invita a prestar atención al ritmo de los encuentros, la reciprocidad y la posibilidad de que ambas personas decidan cuánto desean compartir.

6. Clear-coding: expresar las intenciones desde el principio

Buscar una relación estable, encuentros ocasionales o un vínculo sin exclusividad son expectativas que pueden ser diferentes entre dos personas.

El clear-coding propone comunicar esas intenciones desde el comienzo para evitar interpretaciones y expectativas que no coincidan.

En un estudio de Gleeden, el 78% de los participantes argentinos manifestó que la honestidad y la apertura son las formas de comunicación que prefiere en una relación no monógama.

La tecnología también introduce nuevas contradicciones en esa búsqueda de autenticidad. Una encuesta realizada por la plataforma en agosto de 2026, entre 16.500 usuarios, indicó que el 65% había utilizado inteligencia artificial en aplicaciones de citas.

Sin embargo, más del 60% de las mujeres consultadas consideraría decepcionante o una falta de respeto descubrir que los primeros mensajes de una persona interesada fueron redactados por una herramienta de inteligencia artificial.

Así, incluso la forma de iniciar una conversación puede convertirse en motivo de desencuentro.

7. Relationship recession: cuando las ganas de conocer a alguien quedan en pausa

El término relationship recession describe el desgaste que puede producir la búsqueda de pareja y la decisión de postergar las citas, incluso cuando existe interés en compartir la vida con otra persona.

Volver a presentarse, organizar encuentros y descubrir si hay expectativas compatibles puede resultar agotador.

Las obligaciones laborales, los gastos y otras prioridades cotidianas también influyen en la decisión de dejar la búsqueda para otro momento.

Nuevas formas de vincularse, viejas preguntas sobre la confianza

Estas siete tendencias muestran que las relaciones actuales conviven con nuevas formas de intimidad, pero también con interrogantes que atraviesan a las parejas desde hace tiempo: qué significa ser fiel, cómo se construye la confianza y qué lugar ocupan los acuerdos.

Los datos difundidos por Gleeden aportan una mirada sobre estos comportamientos a partir de sus relevamientos entre usuarios. Más allá de las denominaciones que circulan en las aplicaciones y las redes sociales, el desafío sigue siendo establecer vínculos en los que las expectativas puedan expresarse con claridad y las decisiones sean compartidas.