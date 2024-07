Victoria.- Ha generado preocupación en distintos ámbitos, especialmente ambientalistas, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo de la provincia que contempla crear la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos. Se constituirá con bienes y personas de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles, organismos que serían disueltos. Esto implicaría que sin la intervención de las cámaras legislativas se podría disponer de los bienes dentro del mercado inmobiliario. Cabe destacar que cerca de 200 mil hectáreas del delta son propiedad del Estado en la provincia, de las cuales más de 90 mil se encuentran en Victoria y sobre las tendría efecto esta nueva ley si se aprueba.

Al respecto Jorge Daneri,(1) integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se mostró preocupado y aseguró “si yo fuera ciudadano de la provincia y particularmente de Victoria estaría preocupado si se aprueba la nueva ley, partiendo de la base que instituciones democráticas y el municipio han elaborado normas, también la provincia, con el objeto de establecer un plan de manejo del humedal para que sea un área natural protegida propiedad del Estado. Esto fue producto de un proceso de construcción social con la participación de distintos sectores (educación, trabajo, pesca, legisladores), muy importante”.. Agrego que representa un mensaje para la provincia y destaca la importancia de los humedales, que además figuran en la “letra” de la Constitución Provincial.

En forma pacífica no solamente se han expresado distintos estamentos de la sociedad e institucionales civiles sino que también tuvo intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando oportunamente determinó mediante un fallo, que las islas (humedales) son de dominio público, imprescriptibles es inembargables. Fuera del comercio.

Hay un artículo en especial del proyecto de creación de la Agencia, que plantea derogar otro de la Ley N° 5140 por el que se establece que ante la posibilidad de la venta de un bien de dominio público tiene que intervenir la legislatura de la provincia.

“El proyecto contempla correr a los diputados y senadores dejando en manos de dos funcionarios, designados por Frigerio para que determinen opciones de venta de bienes inmuebles de dominio público”. Para Daneri es un error político del gobernador de la provincia, porque no tiene en claro la historia del movimiento socioambiental de la provincia de Entre Ríos, incluyendo la lucha de Gualguaychú por las pasteras, en otra épocas impidiendo la construcción de represas del Paraná Medio y las presentaciones que dieron por tierra con el emprendimiento de Bema Agri (2015) en la Isla de los Holandeses de nuestro departamento, el mismo pretendía desarrollar un proyecto agropecuario del mismo tenor del que llevan a cabo en campos firmes.

Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas han presentado un proyecto (Propuesta de Sanación del Delta Argentino) que definió como base para lograr la sustentabilidad del delta, sin demasiadas sofisticaciones, tomando solamente iniciativas que han llevado adelante gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, pero que se han encontrado con la poca predisposición en algunas gestiones para materializarlo.

Aval para créditos

Durante la gestión del ex gobernador Mario Moine -un dirigente que colabora con el gobierno de Frigerio - hubo intentos y gestiones antes la banca privada para acceder a créditos poniendo como garantía de tierras fiscales, esto fue sondeado en distintos ámbitos y finalmente no prospero.

Entrevistado por Paralelo 32 Daneri recordó esa etapa y señaló “yo en eso voy a ser muy duro, nosotros tenemos un problema político en el país y la provincia, muchos de los ministros que tuvo Mauricio Macri vienen de la “cultura” de los paraísos fiscales que se mueven con las mismas lógicas que lo hace el presidente Milei. Espero que Frigerio escuche a gente que conoce el tema y no pase a hipotecar bienes como los que hacemos referencia”. En principio es ilegal e inconstitucional y si esto ocurre, aseguró que acudirán a todos los estamentos de la justicia nivel nacional e internacional que sean necesarios, para que no se materialice la propuesta. “Estamos frente a uno de los humedales más importantes del país y toda intervención contempla el acuerdo o consenso con otros integrantes de la cuenca, en un ámbito de concertación federal con la participación de poder legislativo provincial. No puede ser garantía de crédito de cualquier naturaleza”.

Ley

La Ley de creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos tuvo ingreso en la Cámara de Diputados hace unos días.

Entre los aspectos salientes se destaca:

• La idea de la Agencia es centralizar y organizar para poder optimizar el uso de esos inmuebles propiedad del Estado. Actualmente bajo la orbita de la Fiscalia existe la Unidad de Control de Inmuebles y el área de Tierras Fiscales (que serían disueltos), pero también hay otros organismos que tienen la administración de inmuebles.

• Propone centralizar la actividad inmobiliaria controlar y proyectar, todos los inmuebles que posee y los que pueda adquirir el Estado provincial.

• No incluye la totalidad del universo de inmuebles, en consecuencia todo organismo que tenga a su cargo bienes, como escuelas, comisarías, seguirá como hasta ahora.

• Realizar una “gestión del inventario de los inmuebles cuyo dominio, posesión o tenencia ejerza el Estado Provincial a través de sus organismos, entidades y empresas, y la regularización dominial y/o de ocupación y uso de estos”.

• Promoción del desarrollo económico, productivo, social y ambiental, y la generación recursos económicos, a partir de operaciones inmobiliarias sobre los inmuebles bajo su administración y los que oportunamente adquiera”.

•El Estado posee grandes extensiones en zona insular del Delta entrerriano

• “Optimización de recursos (obtenidos) destinados al funcionamiento de reparticiones públicas del Administración Centralizada y Descentralizada

• La Agencia estará a cargo de un presidente, “con rango, jerarquía y remuneración equivalente a Secretario General de la Gobernación, designado y removido por el Poder Ejecutivo.

(1)El abogado Jorge Daneri tiene un amplio curriculum y trabajos realizado en defensa del ambiente. Actualmente está radicado en Amsterdam (Países Bajos) desde donde se comunicó con Paralelo 32