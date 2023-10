Seguí- Ariel Corfield es el candidato a intendente por la Libertad Avanza en esta localidad y lo acompaña como compañera de fórmula Paola Krenz, habló con el programa Nadie es Perfecto de FM Activa 91.5 Seguí y dejó varias frases de interés:

Si soy intendente voy a donar mi sueldo a las instituciones dijo Ariel Corfield.

• Volveré a hacer la Expo Seguí.

• No puede ser que la comisaría siga teniendo el mismo vehículo que en el año 2016, en ese momento yo era comisario.

• Yo lo que veo es una campaña muy sucia, se están peleando entre ellos, nosotros mientras tanto hacemos tortas fritas y canelones para subsistir.

• La gente está enojada porque no puede auto determinarse sola.

• Ayer hablé con un jubilado y está mal porqué ya no puede comer un bife por semana.

• Yo no le pego a nadie, pero si me buscan me van a encontrar.

• Trabajemos la campaña limpia.

• Hay otros candidatos acá que hacen campaña en los stand.

• A mí no me invitaron a los festejos.

• En Seguí hay que cambiar todo.