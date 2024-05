Victoria.- El 19 de diciembre del 2023 los apoderados legales de la firma Syngenta (fabricantes de agroquímicos) presentaron una denuncia ante el Juez Federal de Victoria, Dr. Federico Martín por la posible infracción de la ley que establece “Derechos de propiedad de las marcas” (N°22.362), frente a la sospecha de falsificación de productos de la mencionada empresa. El magistrado derivó la investigación a la Fiscalía, al respecto la Dra. Roxana Luggren inició una instrucción sumarial, recabando medidas de prueba y con las evidencias colectadas solicitaron al Juez un pedido de allanamiento a la firma Agrosur SA.

En declaraciones a Paralelo 32, Luggren explicó que llevado a cabo el procedimiento se recogieron pruebas documentales y productos que son objeto de la investigación, agregó que las pruebas las llevará a cabo una división especial de la Policía Federal Argentina. Posteriormente cuando reciban los resultados de las mismas, en función de los datos que den las pericias, resolverán los próximos pasos a seguir.

Se secuestraron 390 cajas con 1530 bidones de agroquímicos -presuntamente – de la marca Syngenta en función de las evidencias y etiquetas, poque se podría estar frente a una causa de falsificación de marcas.

Consultada la funcionaria si había persona imputada o sospechosa, respondió que en esta etapa – como toda investigación – las personas jurídicas o físicas que ocupen cargos en la sociedad, pueden presentarse espontáneamente a los fines de tomar intervención en lo que se lleva a cabo y garantizar las pruebas que se van a producir.

Integrantes de la sociedad de Agrosur se han puesto a disposición para colaborar con la justicia.

Finalmente la fiscal reiteró que en base a los informes que reciban y valorar las pruebas tomarán las medidas o imputarán a los potenciales responsable, pero remarcó “hasta el momento esto no existe”.

La palabra del Ing. Miguel Curmona ceo de Agrosur

Desde Paralelo 32 dialogamos con el socio mayoritario de Agrosur S.A. Ingeniero Agrónomo Miguel Curmona, quien prima facie dejó sentado la buena predisposición que impera en ellos para colaborar con la justicia; amén de subrayar que fue una absoluta sorpresa lo acaecido, vivenciándolo como una absoluta injusticia, tanto intrainstitucionalmente como desde fuera, ya que han sido reconocidos al respecto en su buena fe, por clientes y colegas.

«Se llevaron remitos, facturas del respaldatorio de la mercadería que tenemos, nosotros hemos comprado a tres empresas, una es Epiterra, una multinacional exportadora, muy importante y las otras son dos distribuidoras que están trabajando con normalidad en Rosario, no son esas empresas furtivas que aparecen y desaparecen; son empresas bien establecidas, una hace muchos años que está y la otra es más nueva», enfatizó, agregando en su relato «en el caso que hubiese habido alguna adulteración, cosa de la que tengo serias dudas, ya que uno de los herbicidas, en el que más se está enfocando que puede haber una adulteración, el 90% del mismo lo usé yo y me funcionó perfectamente y no vi ningún rastro de adulteración…hemos sido jorobados en nuestra buena fe».

«¿Se imaginan una empresa como la nuestra, de 32 años de trayectoria?, nunca imaginé que pasaría por una situación como ésta, fue una sorpresa total» dijo enfático.

-¿Qué les dijeron al inicio del allanamiento?

-Fue una búsqueda muy grande, numerosa, dejaron a todo el personal incomunicado y empezaron a revisar todo y todo estaba normal, luego me llamó el gerente que vaya y fui allá, yo tenía en ese momento un viaje a otra ciudad y me encontré con toda esa situación al llegar allí.

Ante nuestra pregunta sobre si se habían comunicado con Syngenta, empresa con la que claramente vienen trabajando hace años; si bien dijo que no, expuso su desazón ante el comportamiento de la misma, «Syngenta es una empresa seria, pero hicieron la denuncia, creo que hubiese sido mucho más correcto venir y habernos dicho que abramos los ojos porque supuestamente tienen algún producto en dicha situación».

«Reitero, siempre hemos actuado de buena fe; si nos han engañado a nosotros, es muy probable que nuestros proveedores también lo hayan sido. Entonces es una cadena que es difícil; hay que tener en cuenta que no son productos trazables, la trazabilidad es sobre algunos productos, los insecticidas los glifosatos, pero en éstos no hay trazabilidad no se sabe quién lo fabricó, es una cadena y lo ligamos nosotros de rebote», agregando luego, que se encuentran en un proceso de estudio de la situación con el área letrada de la empresa.

A posteriori, Curmona dejó sentado que tampoco tenían conocimiento que procedimientos similares ya se habían perpetrado en otras localidades como San Nicolás; como así también desconocían lo que algunas publicaciones periodísticas indican sobre esta investigación, la que llevaría un año; tal lo publicado en los sitios Fiscales.gob.ar y Análisis Digital, que indican que aquella se inició tras una denuncia realizada en diciembre de 2023 en la fiscalía federal de Victoria, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto, que daba cuenta de la posible venta de productos falsificados.

«¿Cómo sabés cuando recibís un producto adulterado? es imposible, no somos investigadores» dijo con cierto escozor, agregando que prima en ellos la premura para que ésto se solucione lo antes posible, amén de exponer que ante este presente, se ven obligados a tener mercadería inmovilizada.

Al finalizar, fue contundente al visibilizar el sentimiento de pesadumbre que le embarga e interpela, «siento una amargura grande porque es algo totalmente injusto, Agrosur es mi propia empresa, tenemos cincuenta empleados y estamos en constante expansión, sentimos que cayó un Boing en la planta. Hemos recibido solidaridad de muchos clientes y colegas, que se dan cuenta que ésto es injusto».

Comunicado de Agrosur a su clientela

Estimados clientes queremos informarles que durante el día de ayer se realizó en nuestra planta de Ruta 11 en Rincón de Nogoyá un requerimiento de la Policía Federal por una denuncia de productos de la marca Syngenta adulterados.

Se procedió a dejar todos los productos de esa marca en custodia y a disposición de la justicia y se entregó toda la documentación respaldatoria de las facturas de compra y remitos de los productos de la marca.

Vamos a colaborar con la justicia en todo lo que esté a nuestro alcance para aclarar si hemos sido víctimas de la compra de una partida de productos adulterados. La empresa continúa trabajando normalmente. Atentamente.