Crespo.- El diputado provincial Julián Maneiro, precandidato a senador por el departamento Paraná, del sector de Pedro Galimberti, se refirió a la solicitud de su sector a la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio para permitir el pegado de la lista con las dos fórmulas para la presidencia de la Nación: Bullrich-Petri y R. Larreta-Morales. Galimberti ya hizo la presentación ante la justicia electoral federal para que le habiliten el pegado de la boleta con los candidatos nacionales.

En diálogo con Paralelo 32, minutos después de terminar el acto donde se presentaron los precandidatos del Frente Crespo Nos Une para los cargos electivos municipales, Maneiro dijo que “hemos hecho desde nuestra lista la solicitud de adhesión y desde Buenos Aires los candidatos presidenciales tienen que coincidir y aceptar. En eso estamos”.

“Hasta el jueves está la decisión de los candidatos a nivel nacional para otorgarnos la posibilidad de ir adheridos”, comentó Maneiro, y agregó: “Si no se da no importa, tenemos candidatos a gobernador, a diputados, a senadores, a intendentes y concejales en toda la provincia. No vamos a competir en las mismas condiciones si no se da el pegado, pero vamos a competir igual, y vamos a obtener un muy buen resultado”.

– ¿Frigerio se quiere ‘quedar con el mandado y con el vuelto’, como se dice habitualmente?

-- Hay una visión equivocada sobre cómo se construye políticamente. Lo hemos dicho en otros reportajes, si no se garantiza la competencia democrática, en condiciones igualitarias para que la gente pueda elegir libremente, eso nos marca, lamentablemente, una actitud poco democrática y a veces, cuando las personas en su construcción política para llegar al gobierno, lo hacen de manera poco democrática, sospechamos que desde el gobierno pueden tener las mismas actitudes. Esperemos que recapaciten para que tengan la misma amplitud y la debida responsabilidad, para que también desde el gobierno garanticen el futuro de la alianza Juntos por Entre Ríos. Si eso no sucediese, creo que muchas cosas pueden cambiar en el futuro.

– ¿Cree que hay miedo a la potencia electoral de su sector para estas elecciones?

-- Por supuesto. Esto es una maniobra para impedir que tengamos todos los votos que los ciudadanos desean entregarnos. Y esa debilidad les hace buscar impedirnos la adhesión, para que la gente lo entienda, no solo a candidatos del PRO, hay dos fórmulas mixtas a nivel nacional, con Morales en una y Petri en otra, radicales. Estamos hablando de que las dos fórmulas nacionales son de PRO y radicales. En ER tenemos una fórmula de un referente de PRO como Frigerio y un radical, como Galimberti. La lógica indica que debe darse el pegado con las dos fórmulas. Es lo que estamos pidiendo con lógica y con racionalidad. Pidiendo igualdad de condiciones en la competencia. Ojalá se den y si no se dan, la vamos a pelear igual pidiéndole a los simpatizantes de Juntos por ER que nos acompañen y que por otro lado, corten la boleta acompañando a los candidatos nacionales.

– ¿No está en falta el partido radical, tanto en la provincia como en la Nación, con esta cuestión?

-- Esto lo sabíamos y por eso hicimos la interna, por eso competimos con Darío Schneider y sabíamos que esta era una posibilidad. Sabemos que hay radicales que coinciden con esa visión miope de la democracia interna, lamentablemente. Por eso dimos la interna, por eso queríamos que Darío sea el presidente del partido para evitar este tipo de cosas que, lamentablmente, el comité provincial está llevando adelante. Por supuesto, en una actitud cómplice.