Creado en 2006 con el objetivo de preservar los bosques de montaña y los ecosistemas pastoriles del norte azerbaiyano, el parque ha evolucionado con el tiempo. Hoy no solo cumple un rol clave en la conservación ambiental, sino que también se consolida como un punto estratégico dentro del desarrollo turístico de la región.

Naturaleza imponente y alta montaña

Uno de los principales íconos del parque es el Monte Bazardüzü, que con 4.466 metros de altura representa la cumbre más elevada del país. Este atractivo convierte a Shahdag en un destino de referencia para montañistas y amantes de las actividades en entornos de alta montaña.

La geografía del área protegida combina montañas escarpadas, valles y extensos bosques, generando una diversidad de paisajes que varían según la estación, pero que encuentran en el otoño una de sus expresiones más espectaculares.

Biodiversidad del Cáucaso

El parque alberga una importante variedad de especies vegetales, entre las que predominan robles, hayas y abedules. Estos bosques sostienen un ecosistema complejo que sirve de refugio para numerosas especies animales.

Entre la fauna se destaca el tur del Cáucaso oriental, una especie emblemática y poco frecuente, adaptada a las condiciones de alta montaña. También habitan la región osos, lobos, linces y zorros, lo que refuerza el valor de Shahdag como un área clave para la conservación de la biodiversidad en el Cáucaso.

Turismo y desarrollo sostenible

Más allá de su riqueza natural, el Parque Nacional Shahdag gana cada vez más protagonismo dentro de la estrategia turística de Azerbaiyán. La combinación de paisajes, vida silvestre y relativa accesibilidad lo convierte en una opción atractiva tanto para visitantes locales como internacionales.

En este contexto, Shahdag no solo funciona como un espacio protegido, sino también como una puerta de entrada para descubrir la diversidad geográfica del país y su apuesta por un modelo de desarrollo que articula turismo y conservación.