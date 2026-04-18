La jornada fue presidida por Jacinta Eberle, junto al secretario legislativo Carlos Holzheuer. Estuvieron presentes los ediles del bloque Frente Crespo Nos Une – Juntos por Entre Ríos: Beltrán Cepeda, Glenda Kihn, Valeria Torresín, Aníbal Lanz, José Cena y Sebastián Ramírez; y por el bloque Crespo en Marcha – Más por Entre Ríos: Luciano Recca, Silvia Ledesma, Juan Pablo Motta y Nancy Eichhorn. Se informó la ausencia de Juana Gómez por licencia médica.

Proyectos aprobados por unanimidad

Durante la sesión, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad una serie de iniciativas incluidas en el orden del día. Entre ellas, se destacan proyectos de ordenanza vinculados a obras públicas, regularización dominial y desarrollo urbano.

Se autorizó, por vía de excepción, la conformación de un consorcio para la ejecución de cordón cuneta con base compactada y pavimento en calle Matilde Isabel González. Asimismo, se aprobaron distintas escrituras traslativas de dominio para vecinos de la ciudad, así como la cesión de derechos de adjudicación de un inmueble.

También se dio luz verde a la venta de una fracción de terreno en el Parque Industrial de Crespo, en una medida orientada a promover la actividad productiva local.

En el plano cultural y educativo, se declaró de interés la charla y muestra “Malvinas: los héroes crespenses que volaron a la gloria”, a cargo del profesor Claudio Schulz.

Por otra parte, se aprobó la designación de nuevos espacios públicos: “Plaza San José” y “Plaza La Paz”, ubicados en distintos sectores de la ciudad.

Aprobación por mayoría

En tanto, fue aprobado por mayoría —con nueve votos afirmativos y una abstención— el proyecto de resolución que declara de interés educativo la presentación de los libros “El futuro no es mañana, es ayer” y “Hackeando a la vida”, del autor Daniel Giosa.

Otros temas

En el tramo final de la sesión, se rechazaron los pedidos presentados por los vecinos Ricardo Schimpf y Diego Hess mediante proyectos de resolución.

Asimismo, el bloque Más por Entre Ríos impulsó una moción de orden para retirar del temario un proyecto que proponía la adhesión al programa “Municipios en Acción” de la SEDRONAR.

Debate político

Durante el espacio de manifestaciones, la concejal de ‘Más para Entre Ríos’, Silvia Ledesma realizó una intervención crítica hacia el diputado nacional Darío Schneider. En su exposición, cuestionó sus recientes posicionamientos políticos, particularmente su voto a favor de la reforma de la ley de glaciares, al considerar que implica un alejamiento de los principios históricos del espacio político al que pertenece.

"Solicito el uso de la palabra en el marco del artículo 44.

Quiero referirme al accionar del diputado nacional Darío Schneider, quien llegó a la política desde el radicalismo, un espacio con una historia clara en la defensa de lo público y de determinados valores, como también lo es el justicialismo, desde donde muchos de nosotros sostenemos la defensa de los derechos y de los intereses de nuestro pueblo.

Sin embargo, sus posicionamientos recientes muestran un alejamiento evidente de esa identidad. No estamos hablando de una diferencia puntual, sino de un cambio de rumbo que muchos, incluso dentro de su propio espacio, no comparten.

Y un ejemplo concreto de esto es su voto a favor de la reforma de la ley de glaciares, una decisión que impacta directamente sobre un recurso estratégico y patrimonio de todos los argentinos.

Cuando alguien construye su trayectoria sobre ciertos principios, la sociedad espera coherencia. Y cuando esa coherencia se rompe, es legítimo decirlo.

Porque la sociedad distingue perfectamente entre quienes sostienen una identidad política y quienes la abandonan cuando cambian los vientos.

Y cuando alguien abandona esas banderas, deja de representar una historia… y pasa a representar solamente una conveniencia.”

La sesión reflejó una agenda diversa, con consensos en temas de gestión local y también momentos de debate político, en un contexto de articulación entre distintas fuerzas dentro del ámbito legislativo municipal.