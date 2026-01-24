Victoria- Si hay algo que concita gran interés año tras año en el marco de los carnavales victorienses, es la Elección de la Reina del Carnaval. De hecho, aquello se vio reflejado virtual y mediáticamente cuando se dieron a conocer los nombres de las aspirantes a portar el cetro “de Momo”, a saber:

Nicole Dausich, representa al Club Atlético Sarmiento, tiene 19 años, es egresada de la Escuela Técnica N° 1 Dr. Pedro Radío.

Su mirada y norte de vida tiene que ver con una buena salida laboral según expresó, de hecho, ya está inscripta en la carrera de Ciencias Económicas, la que comenzará a cursar este año.

Melanie Geraud, representa a LL Belleza y Bienestar, tiene 22 años, estudia Modelaje y crea contenido en redes, para poder en un futuro concretar su deseo de abrir una escuela de modelos local, amén de utilizar las plataformas digitales para promover el turismo.

Luján Juárez, representa a Fiorella Garibaldi Estudio, tiene 20 años, estudia Obstetricia en Concepción del Uruguay; de hecho su elección de camino de vida visibiliza su visión del empoderamiento femenino a través del milagro del nacimiento. Bien vale destacar en ella su sentimiento carnavalesco, ya que su madre Laura Vidoni y su hermana Lucía Juárez fueron participantes de este mismo certamen.

Dato histórico: Solo 3 misses para el carnaval

Al momento de anunciarse los nombres de las aspirantes en la noche especial que se realizó en el circuito oficial, la expectativa generó cierto desconcierto, ya que sólo tres chicas participarán del icónico certamen.

Al consultarlas desde Paralelo32 sobre dicho marco, endilgaron tal responsabilidad al escenario que impera desde las redes sociales y sus consecuentes comentarios, haters, fake news y demás acciones virtuales que juzgan a mansalva a las personas, más aún cuando, como en este caso, se exponen a una elección.

De hecho, así lo manifestó Melanie desde sus redes sociales, “en un posteo que hice, hablé de esta situación, que me parece que es muy importante para que las personas puedan cambiarlo; ya que la verdad es una pena, porque seguramente hay muchísimas chicas que les gustaría estar acá y no lo hacen por temor a sentirse juzgadas”.

Esta versión fue corroborado por Luján, quien subrayó que, en su caso, ella se centra en los comentarios buenos, en lo que suma a su actual rol, “debemos tener en cuenta que somos muchos los jóvenes que apostamos al carnaval, nos animamos a participar y queremos disfrutar”.

Caminos que definen

Es notoria la manera en que las tres postulantes se paran frente al futuro que les espera; ya que desde los estudios que llevan adelante y han elegido pertinentemente, se descubre en ellas una mirada ante la manera de posicionarse en la vida.

Luján se reconoce desde el lado del empoderamiento de lo que está por nacer, sosteniéndose en la significancia de la maternidad; ya que está cursando la Licenciatura en Obstetricia en la Universidad de Concepción del Uruguay.

“Siempre pensé en estudiar algo relacionado con la salud y me incliné por obstetricia, porque quería ver a la mujer desde el empoderamiento y la fuerza que tiene al dar a luz, al ser madre y hacer todo el acompañamiento del proceso, y esa experiencia de vida, la verdad, es lo que a mí me llena el alma y me encanta”.

Por su parte Melanie pone el eje en su femeneidad y disciplina desde el modelaje, utilizando avezadamente sus redes sociales no sólo para ser visibilizada ella, sino también enfocarse desde el turismo.

“Elegí modelaje porque es una manera de expresión, eso pasa cuando me pongo un vestuario o desfilo para una marca, llevando ese atuendo y eso me encanta” indicó, agregando que le da suma importancia a las redes sociales.

“Mucha gente se maneja en redes sociales y me encanta proyectar la belleza natural y también lo cultural, me gusta mostrar mi ciudad y cuando suelo ir a otras ciudades como Paraná, Crespo, Rosario y otras, siempre comento y hablo de mi ciudad”

En tanto Nicole fue contundente en su practicidad y en el norte que tiene para su vida.

Primó en su alocución el deseo de dedicarse profesionalmente a lo que le de una salida laboral, por lo que consideró que estudiar Ciencias Económicas, es el camino que refleja su sentir.

Vio en esa disciplina, que se encuentra dentro de las ciencias sociales, una veta de futuro promisorio, estudiando la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios; amén de abarcar áreas más amplias.

“Sé que actualmente es difícil irse a estudiar, pero si tenés la posibilidad, es una gran oportunidad; para mí es muy importante seguir formándome a mí me interesa mucho el estudio”.

A lo que agregaron al unísono que hay que tener en cuenta en Victoria la oferta educativa que le atraviesa, logrando así cierto equilibrio a esa dificultad que mencionaron, de lo que significa irse a estudiar fuera de la ciudad.

Sentimiento de pertenencia

Párrafo aparte, en sus relatos dejaron firmemente expuesto el compromiso que sienten, enraizado con un gran sentido de responsabilidad y sobre todo un gran sentimiento de pertenencia que tienen, no sólo para con nuestra Fiesta Mayor, sino para con la ciudad, a sabiendas que a partir de ahora quien acompañe a Momo en 2026, será embajadora de nuestro folclore e idiosincrasia.

Asimismo, destacaron la importancia de quienes las rodean, en este momento donde la exposición es grande, no sólo a familia y amistades, sino de las instituciones y firmas que las acompañan; amén de sostenerse mutuamente desde el compañerismo. “Es bueno que se sepa que detrás de cada lentejuela, cada traje, cada persona, hay mucho más, hay un equipo de gente que trabaja”.

Al finalizar, las tres coincidieron en que el rol de "Reina" ha evolucionado; ya que más allá de lo físico, hay algo más profundo que define y sella un título.

“La belleza es parte del certamen, los valores, la personalidad y el compromiso son mucho más importantes”, señaló Nicole. En esa línea Melani y Luján enfatizaron que una representante debe tener cultura, sencillez, simpatía y, sobre todo, pasión por su ciudad.

Al finalizar, enfatizaron en que el objetivo principal no es solo la corona, sino disfrutar la experiencia, honrar el trabajo de la gente que las acompañan y todos los que participan en el carnaval, además de ser verdaderas embajadoras de la fiesta máxima de las Siete Colinas.