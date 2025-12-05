Cada 5 de diciembre, se recuerda el Día Internacional del Voluntariado. Una buena excusa para agradecer el compromiso, pero sobre todo para mirar de cerca algo que pasa todos los días, en silencio: personas que deciden dar un poco de su tiempo para que otra esté mejor. Sin obligación, sin beneficio, sin esperar aplausos. Solo por convicción.

En Entre Ríos, este día nos encuentra con el programa Voluntarios ER creciendo a pasos agigantados. Un espacio donde el Estado y la comunidad se encuentran de verdad. Donde la participación deja de ser discurso y se vuelve acción concreta.

Lo vemos en cada jornada: gente limpiando arroyos, colectas hechas por cientos de estudiantes, jóvenes en hospitales trabajando por la sonrisa de unos gurises. Nada extraordinario, y sin embargo, profundamente transformador.

El voluntariado tiene un rasgo potente: nadie está obligado a participar. Cada persona decide dar un rato de su tiempo, su energía, su oficio o simplemente su presencia. Y esas decisiones, pequeñas, cotidianas, generosas, son las que construyen comunidad.

Nuestro gobernador, Rogelio Frigerio, planteó desde el inicio de su gestión una idea clara: tener un gobierno más cercano. Una cercanía que no es solo estar, sino hacerse cargo. Escuchar, involucrarse, poner el cuerpo, acompañar procesos y facilitar que las buenas voluntades se conviertan en transformaciones concretas. Voluntarios ER nació con esa lógica: tender puentes donde antes había distancias, convertir la participación en un hábito y darle un sentido comunitario a cada intervención del Estado.

Por eso, las actividades de estos meses nos mostraron algo claro, los entrerrianos no necesitan épica para comprometerse. Necesitan oportunidades reales, prácticas, concretas. Un espacio donde su aporte tenga impacto.

Y también aprendimos algo más: participar es una manera de reparar un vínculo que estuvo golpeado durante muchos años. Participar es volver a confiar. Volver a mirar al otro. Volver a sentir que hay algo que nos une. Que el Estado puede, y debe, estar cerca, no como un espectador, sino como un facilitador de lo que la comunidad ya es capaz de hacer.

Voluntarios ER va a seguir creciendo, porque nació de una necesidad real, la de volver a sentirnos parte de algo más grande que nuestra agenda personal. Porque necesitamos de un Estado que acompañe y una ciudadanía que quiera involucrarse. Y hoy eso está pasando.

Y quizá ahí esté la verdadera magia de involucrarse: descubrir que cuando uno se pone al servicio del otro, algo cambia también dentro nuestro. Que el tiempo que damos vuelve en forma de vínculo, de sentido, de comunidad. Que lo pequeño, cuando se hace entre muchos, deja de ser pequeño para volverse grande. Esa magia existe, la vemos todos los días y nos empuja a seguir.