El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó el calendario definitivo de vacunación contra la fiebre aftosa 2026, una herramienta clave para la sanidad animal y la previsibilidad del sector ganadero. El cronograma establece las fechas de la primera y segunda campaña a lo largo del año, con aperturas y cierres diferenciados según provincias y planes sanitarios vigentes.

La medida tiene como objetivo garantizar la cobertura total del rodeo bovino y bubalino, sostener el estatus sanitario nacional y respaldar el acceso a los mercados internacionales. En un contexto donde la sanidad animal es estratégica, el calendario vuelve a ordenar la agenda productiva y operativa de productores, veterinarios y entes sanitarios.

Fechas de vacunación

De acuerdo con la información oficial, la primera campaña se desarrollará mayoritariamente entre enero y abril, con variaciones regionales. Las provincias del NOA, como Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, cuentan con esquemas específicos definidos por planes sanitarios particulares. En tanto, en la región pampeana —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa— la ventana principal de vacunación se concentrará entre marzo y abril.

La segunda campaña se extenderá principalmente entre los meses de junio y agosto, aunque en algunas zonas se incorporan instancias complementarias. El detalle por provincia y plan sanitario permite ajustar la logística en territorios con realidades productivas diversas, que van desde sistemas intensivos hasta regiones de monte y áreas de baja accesibilidad.

El calendario también contempla planes especiales, como el del Impenetrable chaqueño, y esquemas diferenciados en Formosa, donde se distinguen los planes del oeste provincial y del resto del territorio. Estas particularidades responden a criterios epidemiológicos y operativos definidos por el Senasa en conjunto con los entes sanitarios locales.

Desde el organismo remarcaron que respetar estrictamente las fechas establecidas es fundamental para evitar baches en la cobertura y reducir riesgos sanitarios. La vacunación sistemática continúa siendo la principal barrera frente a la fiebre aftosa, una enfermedad que, en caso de reintroducción, tendría un alto impacto productivo y comercial para el país.

Además de su importancia sanitaria, el calendario incide directamente en la planificación productiva y comercial del sector. La vacunación ordena los movimientos de hacienda, los trabajos a campo y los costos, integrándose a otras decisiones clave del año ganadero, como destetes, ventas y recrías.