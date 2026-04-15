Durante la reunión se expuso un diagnóstico contundente: una fuerte caída en los niveles de coparticipación, acompañada por una creciente transferencia de responsabilidades hacia municipios y comunas, que deben sostener cada vez más servicios con menos recursos.

En ese marco, los representantes de las comunas detallaron problemáticas que impactan directamente en la gestión cotidiana, entre ellas una caída de hasta el 30% en las partidas, dificultades para afrontar el pago de salarios y sostener servicios básicos, desigualdades en la distribución de recursos y la falta de financiamiento adecuado para nuevas comunas.

A pesar de este escenario, los gobiernos locales continúan haciéndose cargo de funciones esenciales como la atención de la salud, el mantenimiento de caminos, la seguridad y la asistencia social, muchas veces sin el acompañamiento necesario.

Asimismo, la Liga de Comunas Justicialistas presentó una propuesta de modificación del esquema de coparticipación vigente, que apunta a garantizar la sustentabilidad de las pequeñas localidades y corregir los desequilibrios generados en los últimos meses.

Entre los principales ejes, se plantea elevar progresivamente la participación de las comunas en la masa coparticipable del 1% al 2%, así como revisar los criterios de distribución para hacerlos más equitativos, incorporando variables como la población, la existencia de centros urbanos, los niveles de pobreza y la estructura territorial de cada jurisdicción.

También se advirtió que la reciente incorporación de nuevas comunas, sin un esquema de financiamiento adecuado, generó una caída abrupta en los recursos de las ya existentes, afectando su capacidad de planificación y funcionamiento.

Desde el bloque de senadores justicialistas señalaron que “no se trata de una discusión partidaria, sino de defender a nuestras comunidades”, y remarcaron la necesidad de avanzar en medidas de impacto inmediato que recompongan la participación de las comunas en la distribución de recursos.

“Una verdadera reforma debe dar respuestas ahora. De lo contrario, se consolida una brecha entre el reconocimiento del problema y la voluntad real de resolverlo”, afirmaron.

En ese sentido, reafirmaron su compromiso de impulsar una distribución más justa y federal de los recursos, el fin de la discrecionalidad en la asignación de fondos y respuestas urgentes que permitan garantizar el funcionamiento de municipios y comunas.

“Sin recursos no hay gestión. Y sin gestión, quienes sufren son nuestros vecinos”, concluyeron.