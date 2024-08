El bloque de senadores del justicialismo comenzó a convocar a los sectores involucrados con la reforma del régimen de la Caja de Jubilaciones que impulsa el gobierno provincial. Recibió a la intersindical y a la Liga de Intendentes Justicialistas. Anticiparon que no avalarán ninguna ley que vulnere los derechos adquiridos por los trabajadores y los jubilados.

“Tenemos en Entre Ríos un sistema jubilatorio que por Constitución siempre permanecerá en la órbita del gobierno provincial, con características únicas y derechos adquiridos. Nuestro compromiso es el de la escucha atenta y la defensa de los activos y pasivos, y sus familias. No habrá norma sin consenso”, señalaron desde el bloque.

“Hay una enorme deuda del gobierno nacional para con nuestro sistema previsional que debe saldarse. Y vamos a sumarnos a todo reclamo legítimo en favor de nuestro sistema previsional. Y no dudaremos en apoyar la sostenibilidad de la Caja, pero no será a costa de vulnerar derechos esenciales”, hicieron saber.

Y es en el marco de la creciente preocupación que está generando el proyecto de reforma de la Ley 8732 presentada por el gobierno provincial, que el bloque de senadores justicialistas se reunió con la Intersindical en Defensa del Sistema Previsional. Luego de escuchar todas las objeciones al mencionado proyecto oficial, desde el bloque justicialista, se comprometieron a no acompañar ningún proyecto de Ley que no tenga el consenso de los sectores involucrados.

En tanto, desde la Intersindical hicieron saber que “concurrimos a una reunión con el Bloque de Senadores de Más por Entre Ríos, para ponerlos en conocimiento de nuestra visión y solicitarles que no acompañen este proyecto de reforma. Allí, encontramos un espacio abierto al diálogo, predisposición al trabajo conjunto de parte de los Senadores y el compromiso de no acompañar un proyecto sin consensos”.

Asimismo, los senadores mantuvieron una reunión con representantes de la Liga de Intendentes Justicialistas con quienes intercambiaron conceptos en torno al proyecto oficial de reforma de la caja de jubilaciones y su impacto en las cajas municipales. También se trató el tema de la disminución de la coparticipación a los municipios, otro tema que preocupa a los intendentes.

Conscientes del rol político-institucional que cumplen en esta etapa en la que el peronismo se encuentra en la oposición, desde el bloque de senadores justicialistas, mayoritario en el senado, monitorean de cerca el conflicto gremial que ha ido in crescendo en paralelo a la acelerada pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores entrerrianos.

Representan a la Intersindical, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), La Bancaria, la Unión del Personal Túnel Hernandarias (Upth), del Sindicato de Trabajadores de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), de la Federación de Trabajadores Municipales (Festram), el Sindicato del Seguro, la Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), de la Asociación del Personal Superior (APS), de Obras Sanitarias, de Sindicato de Docentes Privados (Sadop), del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), de Luz y Fuerza y, la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler).