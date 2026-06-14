Mediante un comunicado, el Bloque de Senadores Justicialistas de Entre Ríos objetó al Gobierno provincial la decisión de remover al director del Hospital Falucho de Maciá, Julián Capurro.

“Resulta llamativo que una conducción que contaba con reconocimiento público, respaldo de los trabajadores y una articulación positiva con el municipio haya sido desplazada sin que se conozcan razones suficientemente claras que justifiquen una decisión de semejante impacto institucional”, manifestó.

Además, el Bloque indicó que acompañará el pedido de explicaciones formulado por distintos sectores de Maciá. “Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y vecinos que han manifestado su preocupación por una decisión que, lejos de fortalecer el sistema de salud, corre el riesgo de debilitar los consensos y la confianza construidos durante años de trabajo conjunto”.

Asimismo, los legisladores remarcaron que no es la primera vez que la Provincia toma medidas “sorpresivas”: “Nos preocupa la reiteración de situaciones en las que municipios, trabajadores, instituciones y vecinos se enteran de decisiones trascendentes una vez consumadas, sin instancias previas de consulta o intercambio. La construcción de políticas públicas sólidas requiere participación, articulación y respeto por quienes sostienen diariamente los servicios esenciales en cada localidad”.

En ese sentido, sentenciaron: “Reafirmamos nuestra convicción de que las instituciones sanitarias deben estar al servicio de los vecinos y alejadas de cualquier lógica que priorice intereses políticos por encima del bienestar de la comunidad”.