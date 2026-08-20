La situación de las rutas nacionales en Entre Ríos volvió a quedar en el centro de la discusión política. Senadores justicialistas presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para conocer qué recursos destinados específicamente al sistema vial fueron recaudados y transferidos, cuánto se ejecutó y qué gestiones realizó la Provincia ante el Gobierno nacional para reclamar su aplicación en obras.

El planteo fue presentado por Martín Oliva, Marcelo Berthet, Juan Diego Conti, Claudia Silva y Víctor Sanzberro, quienes expresaron su preocupación por el deterioro que atraviesa la Red Vial Nacional en territorio entrerriano y por la presunta subejecución de los fondos destinados a su mantenimiento y reparación.

“Mientras las rutas nacionales de Entre Ríos muestran un deterioro cada vez más evidente y afectan la seguridad vial, la producción y la integración territorial, resulta imprescindible saber qué está haciendo la Provincia para reclamar los recursos que tienen un destino específico”, señalaron los legisladores.

Advierten sobre fondos millonarios sin ejecutar

Uno de los principales puntos del pedido de informes está relacionado con el Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Los senadores solicitaron conocer los montos recaudados, transferidos, comprometidos y efectivamente pagados durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.

La información deberá discriminar, según el pedido, las obras involucradas, los expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad y las empresas contratistas.

De acuerdo con los datos citados en los fundamentos de la iniciativa, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se habrían recaudado $1,5 billones destinados al SISVIAL, mientras que la ejecución habría alcanzado solamente $394.406 millones.

Esto representaría una subejecución del 73,8% de los recursos.

Los legisladores detallaron que durante 2024 se habría ejecutado el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%.

Más de $1 billón estaría colocado en inversiones

Otro de los datos que genera preocupación entre los senadores está relacionado con el destino financiero de los fondos que no fueron aplicados a obras.

Según la información citada en el pedido de informes, al 31 de mayo de 2026, unos $1.001.018 millones se encontraban colocados en títulos públicos y plazos fijos.

A esa cifra se sumaban otros $37.761 millones que permanecían inmovilizados en una cuenta corriente especial del Banco Nación.

En conjunto, los legisladores estiman que más de $1.038.000 millones no habían sido aplicados a obras viales al momento del relevamiento.

Por este motivo, solicitaron conocer si el Gobierno provincial tomó conocimiento de la existencia de estos saldos y colocaciones financieras y, en caso afirmativo, qué medidas adoptó o prevé adoptar para reclamar que esos recursos sean destinados a las obras para las cuales fueron establecidos.

Qué quieren saber sobre las rutas nacionales

El pedido de informes también apunta a conocer cuáles son las obras actualmente financiadas mediante estos recursos, su grado de avance físico y financiero y cuáles son los tramos de la Red Vial Nacional que necesitan mantenimiento, reconstrucción o repavimentación y todavía no cuentan con financiamiento asignado.

El planteo se realiza en un contexto de creciente preocupación por el estado de corredores nacionales que atraviesan Entre Ríos y que resultan fundamentales para el transporte de la producción, la circulación de vecinos y la conexión entre distintas localidades.

“Detrás de cada obra que no se ejecuta hay rutas deterioradas, mayores riesgos para quienes circulan y mayores costos para quienes producen y transportan en Entre Ríos”, remarcaron los senadores.

También preguntan por el fideicomiso PPP

Los legisladores incluyeron además consultas vinculadas con la disolución del Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS), dispuesta mediante el Decreto Nacional 415/2025.

En particular, buscan conocer qué impacto tuvo esa decisión sobre las obras viales en ejecución o proyectadas en Entre Ríos y cuáles son las garantías existentes para asegurar la continuidad de los compromisos de pago.

Reclaman una postura activa de la Provincia

Finalmente, el pedido solicita información sobre las gestiones realizadas por el Gobierno de Entre Ríos ante la Nación para normalizar la ejecución de los recursos del SISVIAL.

También preguntaron si la Provincia acompañó o impulsó los reclamos de los gobernadores para garantizar la distribución de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

Para los senadores que impulsaron la iniciativa, el debate excede las cifras presupuestarias y financieras. Consideran que, frente al deterioro de la infraestructura vial, el Gobierno provincial debe asumir un papel activo en el reclamo de los fondos que corresponden a Entre Ríos y exigir que los recursos con destino específico sean efectivamente utilizados para mantener, reparar y mejorar las rutas nacionales de la provincia.