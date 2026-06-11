Crespo- El cantante, bailarín, músico y actor crespense Daniel Wendler, actualmente radicado en Alemania donde continúa con mucho éxito su carrera artística, se encuentra en nuestro país para las funciones de El Baile, la coproducción francesa argentina de danza teatro que dirige la coréografa francesa Mathilde Monnier, en cartelera durante el mes de marzo.

En una breve estadía en nuestra ciudad, dará un seminario de danza y canto los fines de semana del 23 y 24 de febrero, 28 de febrero y 1º de marzo, organizados por Estudio Pulsión- Estudio de Formación Artística y Serendipia–Estudio de Arte, con el auspicio del municipio.

Cada seminario consta de clases individuales y se finalizará con una masterclass y un concierto íntimo breve.

Aranceles $ 700 (4 clases) y $ 550 (2 clases)

Las consultas e inscripciones se reciben en: [email protected], tel. 0343 155 066889, y [email protected]

Danza Contemporánea y Composición

El Seminario de Danza Contemporánea y Composición se dictará este sábado 23 y domingo 24 de febrero. De 17:00 a 19:00 se hará un training de danza y de 19:30 a 21:00 composición e improvisación.

Serán dos jornadas de trabajo intensivo con el foco puesto en el movimiento. La primera clase será un espacio de entrenamiento y ofrecerá la posibilidad adquirir ciertas nociones básicas propias de la danza contemporánea: caer, rolar, espiralar, invertir, estar, el peso, el cambio, el eje, los puntos de apoyo, el otro, el espacio.

La segunda clase está pensada como un espacio de investigación e improvisación con el objetivo de aprender ciertas herramientas prácticas y concretas de la composición y el estar en escena.