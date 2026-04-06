Durante el fin de semana largo de Semana Santa, la provincia de Entre Ríos registró un intenso movimiento turístico que volvió a consolidar su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país. Según datos oficiales, un total de 295.551 visitantes se movilizaron por el territorio entrerriano, generando un impacto económico que superó los 25.027 millones de pesos.

El nivel de ocupación en alojamientos alcanzó el 76 por ciento, mientras que el gasto diario promedio por turista se ubicó en 103.224 pesos, reflejando una fuerte actividad en sectores como gastronomía, transporte, recreación y consumo general.

El flujo turístico tuvo un alcance provincial, con circulación sostenida en destinos de todas las microrregiones. La agenda de propuestas, que combinó actividades culturales, religiosas, gastronómicas y de naturaleza, fue clave para atraer visitantes y distribuir el movimiento en todo el territorio.

Sin embargo, las condiciones climáticas marcaron el ritmo del fin de semana. El jueves y viernes, con temperaturas elevadas, impulsaron los viajes y favorecieron especialmente a destinos con río y playas, además de permitir el desarrollo de actividades al aire libre. En contraste, el sábado y domingo estuvieron signados por lluvias y un descenso térmico, lo que reorientó la demanda hacia espacios cubiertos, complejos termales y propuestas gastronómicas.

Las celebraciones religiosas también tuvieron un rol destacado, con representaciones del Vía Crucis viviente y recorridos de las siete iglesias en distintas localidades, en sintonía con el sentido simbólico de la fecha.

El balance general evidencia que, pese a la variabilidad climática, la actividad turística logró sostener estadías promedio de tres noches y mantener un flujo constante en toda la provincia. La diversidad de propuestas y la distribución territorial de la oferta permitieron amortiguar el impacto de las condiciones meteorológicas y sostener niveles de actividad positivos en cada destino.