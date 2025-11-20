Este sábado 22 de noviembre, a las 21, la escritora entrerriana Selva Almada y el músico y realizador audiovisual Rusi Millán Pastori presentarán en Paraná El Enriedo, una propuesta escénica que combina lectura en vivo y canciones inspiradas en el repertorio litoraleño. El encuentro se realizará en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard (Ituzaingó 80) y busca acercar al público a la obra de poetas de la región. La actividad cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional del Teatro y del Feicac.

Un recorrido por la poesía del litoral

La propuesta nace de la intención de revisit ar autores clave del litoral a través de una lectura conjunta. A lo largo de la noche se podrán escuchar textos de Zelarayán, Zamarripa, Veiravé, Figueroa, Madariaga y Vallejos, seleccionados por Almada para construir un itinerario literario que rescata voces que marcaron distintos momentos de la poesía regional. Cada lectura será acompañada por composiciones de Millán Pastori, especialmente creadas para este espectáculo.

Dos trayectorias que dialogan

El espectáculo se sostiene sobre la trayectoria de Almada, una de las escritoras argentinas de mayor proyección internacional en los últimos años. Autora de novelas, cuentos, crónicas y literatura para las infancias, su obra fue traducida a múltiples idiomas y adaptada al cine y al teatro. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran El viento que arrasa, Chicas muertas y No es un río, considerada una de las novelas más influyentes de la literatura argentina reciente.

Millán Pastori, por su parte, además de su trabajo como músico, se desempeña como director de fotografía formado en la ENERC, con participación en diversas producciones audiovisuales. También desarrolló una obra poética propia y ha sido parte de distintos ciclos literarios en la región.

Entradas

Las entradas generales tienen un valor de $15.000, mientras que las anticipadas pueden adquirirse a $12.000.