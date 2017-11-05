Crespo- La tradicional peña folclórica de la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 “Gral. Don José de San Martín” tendrá una selecta cartelera artística. El espectáculo que reúne habitualmente a las familias de la institución se realizará el viernes 17 de noviembre, a las 21:00, en el playón techado de la institución sobre calle San Martín.

Actuarán Tavarandú, Litoral Tagüé, Los Hacheros, Agrupación Folklórica Lazos de Amistad, IMEFAA y Las Voces de Montiel.

La entrada será voluntaria y habrá servicio de cantina.