Nogoyá.- En las últimas horas, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú hizo pública la decisión de rechazar el recurso de apelación planteado por el abogado Augusto Lafferriere, quien defiende a Maria Elena Irusta una de las tres personas imputadas por el crimen de Beatriz Fernández ocurrido en la noche del pasado 07 de abril.

Entre los fundamentos, el abogado Augusto Lafferriere explicó que la apelación se basa en la presunción de inocencia de su clienta, entendiendo que en el caso de Irusta no hay una posibilidad que se fugue como fundamentó la justicia para dictar la prisión preventiva, porque su vida transcurre en Nogoyá, tiene sus hijos en la ciudad y uno de ellos presenta discapacidad, “por lo que es poco razonable que una persona que haya vivido más de medio siglo en Nogoyá, deje la ciudad, el peligro de fuga es menor. Hoy no es razonable que Irusta entorpezca la investigación, no es viable que una persona que no cuenta con antecedentes penales y de repente se le imponga esta pena sin transitar el proceso penal, pero la justicia ha entendido que corresponde privarla de la libertad. Estamos en desacuerdo, pero respetamos la situación”.

De esta manera se ratifica la medida de prisión preventiva por sesenta días resuelta por el Juzgado de Transiciones y Garantías de Nogoyá, con la posibilidad que dicha medida se extienda por treinta días más en caso de ser necesario. Irusta está alojada en la Unidad Penal de Mujeres de la capital entrerriana.

Cabe recordar que los tres imputados serán sometidos a juicio por jurados, será la segunda vez que se realice este tipo de enjuiciamiento en nuestra ciudad, donde doce vecinos integrarán el jurado.