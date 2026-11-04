La Secretaría de Industria de Entre Ríos convocó a empresas y pymes a participar de una nueva jornada de Alianzas con Valor, el programa provincial que busca conectar a industrias entrerrianas con proveedores locales y generar nuevas oportunidades comerciales.

La actividad se desarrollará el jueves 12 de noviembre, a partir de las 10:00, en el salón auditorio de la Cooperativa de Agua Potable de Seguí, ubicado en Dorrego 709.

Durante el encuentro también se presentarán líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y herramientas del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), destinadas a facilitar el acceso al crédito.

Vincular la demanda industrial con proveedores locales

El programa parte de una situación frecuente en el sector productivo: muchas industrias compran fuera de Entre Ríos bienes y servicios que podrían encontrar dentro de la provincia.

Frente a esa realidad, Alianzas con Valor busca dar mayor visibilidad a la oferta productiva entrerriana, reducir las dificultades de información y promover nuevos vínculos comerciales entre empresas.

La iniciativa contempla cuatro etapas: relevamiento de las demandas de las industrias, identificación de proveedores, encuentros de vinculación y seguimiento de los contactos generados. De esta manera, el trabajo continúa después de cada jornada para acompañar las oportunidades que puedan surgir.

Cómo será la ronda de negocios

Durante la actividad, las empresas proveedoras tendrán ocho minutos para presentar sus productos, servicios y capacidades de abastecimiento ante las industrias participantes.

Luego se abrirá una instancia de intercambio para realizar consultas, ampliar información y conversar sobre las propuestas presentadas.

Una vez finalizado el encuentro, el equipo del programa realizará un seguimiento de los contactos para conocer los avances en cotizaciones, pruebas de productos, ventas y generación de nuevos vínculos comerciales.

Inscripción gratuita

La participación es gratuita y las empresas interesadas pueden inscribirse a través del sitio alianzasconvalor.com.ar/postular.

Al completar el formulario deberán indicar qué productos o servicios ofrecen y cuál es su capacidad de abastecimiento.

Para realizar consultas está disponible el teléfono 343 544-2533.