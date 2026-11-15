Un total de 30 empresas de distintos puntos de Entre Ríos participaron de una nueva jornada del programa provincial Alianzas con Valor, realizada en el salón auditorio de la Cooperativa de Agua Potable de Seguí.

La actividad fue impulsada por la Secretaría de Industria, junto con la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), con el objetivo de generar vínculos comerciales entre industrias compradoras y proveedores locales.

Durante el encuentro, las empresas presentaron sus productos, servicios y necesidades de abastecimiento. La instancia permitió intercambiar información y establecer contactos para identificar oportunidades de negocios entre firmas entrerrianas.

Buscan integrar más producción local a la industria

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó la importancia de generar condiciones para el crecimiento del sector privado y fortalecer la integración productiva.

“Desde la provincia asumimos la enorme responsabilidad de generar las condiciones para el desarrollo. Entendemos que el crecimiento de Entre Ríos tiene que ver con el sector privado”, expresó.

Además, señaló que actualmente el 45% de lo que se produce en la provincia se industrializa en otras jurisdicciones, una situación que el Gobierno busca modificar.

“Queremos que la industria de Entre Ríos se nutra de trabajo entrerriano”, afirmó, al referirse a la necesidad de fortalecer los vínculos entre las cadenas de valor y los proveedores locales.

Por su parte, el intendente de Seguí, Edgardo Müller, valoró que la jornada se desarrollara en la localidad y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial.

“Quiero agradecer al gobernador y a la provincia por llevar adelante este tipo de programa. Estas alianzas significan un importante desarrollo industrial y comercial para toda la provincia”, manifestó.

Cómo funciona Alianzas con Valor

El programa Alianzas con Valor es una iniciativa provincial orientada al desarrollo de proveedores y a la vinculación entre las necesidades de las grandes industrias y las capacidades productivas de pequeñas y medianas empresas entrerrianas.

Su metodología contempla el relevamiento de las demandas industriales, la identificación de proveedores locales y la organización de encuentros comerciales para facilitar el contacto entre las empresas.

A través de estas instancias, la Provincia busca ampliar las oportunidades de negocios, fortalecer las cadenas de valor y aumentar la participación de empresas entrerrianas en los procesos de abastecimiento industrial.

La jornada realizada en Seguí se enmarca en esa estrategia de integración productiva, con la intención de generar nuevas relaciones comerciales y favorecer que una mayor proporción de la producción provincial se transforme y agregue valor dentro de Entre Ríos.