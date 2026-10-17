La empresa Nogopaint, radicada en el Parque Industrial de Seguí, recibió la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) para desarrollar un proyecto que prevé una inversión superior a los $255 millones, destinada a ampliar su capacidad productiva.

La certificación fue entregada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a los propietarios de la firma, Diego y Carlos Pietroboni. La iniciativa contempla inversiones en infraestructura edilicia, maquinaria industrial y vehículos utilitarios, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de la empresa.

Durante la visita, Frigerio destacó la trayectoria de la firma, que pasó de ser un emprendimiento familiar a consolidar su presencia en el mercado nacional, con ventas en 14 provincias y perspectivas de avanzar hacia la exportación.

“Es una empresa bien entrerriana que viene creciendo desde un emprendimiento familiar hasta convertirse en una empresa reconocida en toda la Argentina”, expresó el mandatario.

El incentivo y las perspectivas de crecimiento

Frigerio sostuvo que el Estado debe facilitar las decisiones de inversión del sector privado y señaló que el RINI permitirá impulsar nuevos productos de Nogopaint.

También destacó el trabajo conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) como parte de las herramientas destinadas a acompañar las inversiones empresariales. En ese marco, adelantó que la Provincia prevé incorporar otras alternativas de financiamiento.

“Generar condiciones para que el sector privado genere más empleo” es, según afirmó, uno de los principales objetivos de la gestión provincial.

Por su parte, Diego Pietroboni agradeció la visita de las autoridades y consideró que la certificación representa un paso importante para el desarrollo de la empresa.

Explicó que la gestión se realizó en conjunto con la Secretaría correspondiente y el equipo de la firma, mediante un proceso que incluyó controles y requisitos. El beneficio, señaló, permitirá trasladar recursos al área productiva, impulsar inversiones y avanzar en los objetivos de crecimiento previstos.

Un producto que incorpora neumáticos reciclados

Durante la presentación, Carlos Pietroboni se refirió a Nogo Caucho, uno de los productos de la empresa, que incorpora material recuperado de neumáticos en su composición.

Según explicó, cada balde de 20 litros contiene una cantidad de material equivalente a aproximadamente dos neumáticos reciclados.

La incorporación de materiales recuperados forma parte de las características de este producto, dentro de una oferta que abarca distintas soluciones para la construcción, el hogar y otras aplicaciones.

Una planta industrial de más de 1.800 metros cuadrados

Nogopaint se dedica a la fabricación de pinturas y productos de revestimiento. Su catálogo incluye pinturas sintéticas, látex para obra y hogar, membranas líquidas, revestimientos multitectura, pinturas artísticas e impermeabilizantes.

La empresa dispone de una planta industrial con 1.823 metros cuadrados edificados, ubicada en un predio de 16.324 metros cuadrados. La dotación inicial declarada es de 15 trabajadores efectivos.

El proyecto aprobado mediante el RINI prevé ampliar la capacidad productiva a través de inversiones en infraestructura, equipamiento industrial y vehículos utilitarios.

Con esta iniciativa, la firma busca fortalecer su estructura de producción y acompañar sus perspectivas de crecimiento en el mercado argentino, con la posibilidad de avanzar hacia nuevos destinos comerciales.