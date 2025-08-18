La Municipalidad de Seguí informó que comenzaron los cursos de formación profesional en el marco del convenio firmado con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y con la colaboración de instituciones educativas locales que cedieron sus espacios edilicios para el dictado de clases.

Un total de 91 alumnos participan de las capacitaciones, que se desarrollan en las instalaciones del Instituto Padre Enrique Laumann D-49 y en la Escuela de Educación Técnica N.º 68 “Profesor Facundo Arce”.

Las propuestas de formación son dictadas por docentes de la UTN y abarcan tres áreas específicas:

Introducción a la Programación en C#

Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados

Refrigeración Doméstica y Comercial

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas representan una oportunidad concreta para ampliar la oferta de capacitación en la ciudad, facilitando el acceso a una educación de calidad que fortalece la inserción laboral y el desarrollo personal de los vecinos.