Este martes quedó inaugurada en el Parque Industrial de Seguí la nueva planta de alimentos para mascotas, que anteriormente funcionaba en la ciudad de Crespo. El emprendimiento, perteneciente a la firma Sagemüller, no solo incrementará la capacidad de producción de la empresa, sino que también permitirá proyectarse hacia nuevos mercados nacionales e internacionales.

Del acto participaron el gobernador Rogelio Frigerio, los intendentes de Seguí y Viale, además de funcionarios provinciales y representantes de la industria. La jornada se transmitió en vivo para distintos medios de la provincia y culminó con una conferencia de prensa.

“Un orgullo en el corazón productivo de Entre Ríos”

Frigerio destacó la importancia de la radicación industrial en la localidad y valoró la adhesión de la empresa al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RIG):

“Una enorme satisfacción poder estar en el corazón productivo de la provincia anunciando una nueva adhesión al RIG, que ya lleva 52 empresas, 150 mil millones de pesos de inversiones y más de mil nuevos empleos. Es el norte de nuestro gobierno: generar condiciones para más inversiones y empleo privado de calidad en Entre Ríos”.

El mandatario también anunció beneficios fiscales para el sector avícola: la reducción de un tercio en la alícuota de ingresos brutos y el envío de un proyecto de ley para disminuirla a la mitad, con el compromiso de avanzar hacia su eliminación en el mediano plazo.

Una apuesta a la industria local

Por su parte, representantes de la empresa remarcaron el valor de radicarse en Seguí, donde encontraron la infraestructura y los servicios adecuados para su expansión. “Somos pobres, pero podemos dejar de serlo con ideas y acompañamiento del Estado. Este parque industrial nos da la posibilidad de crecer y de generar trabajo genuino, que tanto necesitamos hoy”, expresaron.

El intendente local coincidió en que la llegada de la planta significa un respaldo a la producción y a la mano de obra regional, consolidando a Seguí como un polo de desarrollo en el departamento Paraná.

Una provincia que busca dejar de ser “la hermana pobre” de la región centro

En la conferencia, Frigerio reafirmó su compromiso con la infraestructura y la obra pública:

“Estamos interviniendo un tercio de las rutas destruidas que encontramos y vamos a trabajar para llegar al 100% durante la gestión. Queremos dejar de ser la hermana pobre de la región centro y aprovechar el enorme potencial que tiene nuestra provincia”.

El acto en Seguí dejó plasmado el mensaje de apuesta productiva y acompañamiento estatal en un contexto económico desafiante, donde la alianza entre sector público y privado aparece como clave para el desarrollo entrerriano.