Seguí.– El 8 de septiembre de 1933 es un mojón que señala el origen de la historia de Seguí como club de fútbol. Tras conseguir la personería jurídica, nace oficialmente Seguí FBC, la primera entidad deportiva de la localidad y una de las más antiguas de la zona de Paraná Campaña. En la actualidad, la institución le da cabida a ocho disciplinas, siendo una de las más emblemáticas de su ciudad y la provincia de Entre Ríos.

Su presidente, Héctor Barreto, brindó detalles a Paralelo32 acerca de la cena aniversario que tendrá este sábado 13 de septiembre, y del presente de la institución: “Seguí FBC es uno de los clubes de la zona con bastantes años de vida, junto con Viale FBC y Atlético María Grande, que pertenecen a la Liga de Paraná Campaña. Es una gran emoción porque justo me tocó ser presidente; en otras ocasiones había ejercido otros cargos, pero es mi primera presidencia, salvo una excepción en 2023 cuando siendo yo el vice, renunció el presidente y quedé en su lugar. Luego me postulé y fui reelecto. Estamos con las mejores expectativas, queremos siempre lo mejor para el club al cual he dedicado gran parte de mi vida; he hecho deportes, he estado en comisiones directivas y varias subcomisiones como es el caso del fútbol, y hoy esperamos con ansias estos 92 años de vida de la institución”.

- ¿Cómo se encuentra el club actualmente a nivel institucional?

_Tenemos el agrado de decir que el club está saneado totalmente, no tiene deudas, y paga regularmente los servicios básicos como la luz y agua. Se están haciendo obras en la parte edilicia central del club. Cuando termine este torneo de la Liga de Paraná Campaña tenemos pensado hacer obras en las canchas de fútbol; las más necesarias hoy en día. La idea es remodelar la tribuna visitante y hacer una cabina de transmisión. Además, hemos remodelado, comprado sillas, se ha pintado el lugar y también se van a poner cámaras; en la sede hay muchas disciplinas y hay que adaptarse a los horarios. Desde agosto de 2022 donde comencé la presidencia, tratamos de hacer convivir las distintas categorías, porque la sede no es tan grande para la cantidad de disciplinas que hay. Entre otros proyectos, para fin de año tenemos programado realizar una cancha de bochas según las normas de la confederación argentina, en donde se juegan mundiales, y que seguramente la terminemos con parte de ayuda de la municipalidad.

¿Cuáles son esas disciplinas y por qué se complica hacerlas caber a todas?

_Actualmente en el club contamos con ocho disciplinas. En la sede tenemos bochas, gimnasia rítmica, crossfit, kung fu y pádel. En el último torneo de gimnasia rítmica hubo tres campeones nacionales: dos chicas y un chico; en bochas tenemos a nuestros representantes que han salido campeones en el Entrerriano de tercera categoría, mientras que la otra categoría perdió la final. En el fútbol se está compitiendo en todas las categorías, sabemos que hoy no es tan fácil porque la parte económica cuesta mucho y no hay aportes por parte de la provincia, ningún subsidio, pero igualmente se va haciendo lo que se puede.

--Cuando se pone difícil la parte económica, como les pasó en 2023, cómo se las arreglan?

_Sí, durante el 2023 quedamos a mitad de año con un poco de deuda, pero a fin de año pudimos salir. Las subcomisiones colaboran mucho; una de las cosas que siempre remarco es que al 31 de diciembre todas las disciplinas deben estar sin deudas. Desde el año pasado hasta ahora terminó así, por lo que este año pueda estar en ese balance, pero con la expectativa de crecer un poco más. Hay un proyecto a nivel nacional de clubes en obra, pero que todavía no ha salido, debido a que está todo parado.

El 8 de septiembre de 1933 es la fecha en la que se le dio la personería jurídica al club, pero el club ya funcionaba tiempo atrás. Fuimos leyendo la historia y aparecieron carnets con fecha anterior a la fundación, por lo que estaba funcionando sin personería jurídica.

--A los potenciales socios se los disputan dos clubes en Seguí, sin embargo, han crecido en cantidad de socios a pesar de estar en una localidad chica.

_Así es, hace un tiempo teníamos aproximadamente 100 socios activos, pero en la actualidad hay aproximadamente 400. Entre el año pasado y este, gracias a Dios, hemos hecho nuevos que eran hinchas, pero no se habían adherido. Se hizo una campaña y se tiene la cuota al día, con un precio módico, sabemos que hay familias de varios integrantes y si se cobra algo muy caro se hace más difícil. Sirve para cubrir los gastos de la institución.