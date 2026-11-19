El Profesorado de Educación Inicial que se dicta en Seguí mantiene abierta la inscripción para el próximo ciclo lectivo. La propuesta está dirigida a quienes desean formarse como docentes de nivel inicial y ofrece una modalidad combinada que permite compatibilizar el estudio con el trabajo, la familia y los traslados desde otras localidades.

En una entrevista realizada en el programa Crespo en Vivo, que se emite por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, tres estudiantes de la carrera —Gretel, Marianela y Marlene— compartieron sus experiencias, explicaron cómo se organiza el cursado y brindaron información para quienes estén considerando comenzar sus estudios.

Las alumnas se encuentran en diferentes etapas de la formación: una está terminando primer año, otra cursa tercero y la restante está en cuarto, con la expectativa de finalizar la carrera a fin de año.

Una carrera que combina presencialidad y virtualidad

El profesorado tiene una duración de cuatro años. Las clases presenciales se desarrollan los lunes, miércoles y jueves, de 18 a 23:20, mientras que las horas restantes se completan mediante actividades virtuales a través de una plataforma educativa.

Esta organización facilita la participación de estudiantes de distintas localidades. Desde Crespo, por ejemplo, más de diez alumnas viajan habitualmente en vehículos particulares y coordinan los traslados. También hay estudiantes de Viale, Paraná y Aldea Santa Rosa, entre otras comunidades de la zona.

Las entrevistadas destacaron que la modalidad combinada permite reducir los viajes y organizar mejor los tiempos. También señalaron que el acompañamiento institucional contempla las distintas realidades de quienes cursan, muchas de ellas con responsabilidades laborales y familiares.

En ese sentido, explicaron que no todas avanzan necesariamente al mismo ritmo ni completan las materias en cuatro años consecutivos. El instituto permite que cada estudiante organice su recorrido de acuerdo con sus posibilidades.

La formación y el contacto con los niños

Las prácticas comienzan progresivamente durante la carrera. En segundo año se realizan instancias de observación, mientras que en tercero y cuarto se desarrollan las prácticas docentes.

Sin embargo, desde el primer año las estudiantes tienen oportunidades de acercamiento a los niños mediante actividades institucionales. Una de ellas es la Fiesta de los Jardines, que reúne a establecimientos de Seguí y localidades cercanas. Allí, los distintos cursos preparan juegos y propuestas recreativas organizadas en torno a una temática común.

También se desarrollan jornadas vinculadas con el jardín maternal, actividades campamentiles y experiencias relacionadas con la vida en la naturaleza, además de proyectos y capacitaciones.

Durante la entrevista, las estudiantes remarcaron la importancia de comprender que la educación inicial no se limita al juego o al cuidado de los niños. El jardín maternal, que comprende desde los 45 días hasta los 3 años, tiene una intencionalidad pedagógica y propuestas planificadas para acompañar el desarrollo y el aprendizaje desde las primeras etapas de la vida.

Vocación y posibilidades de desarrollo profesional

Las razones para elegir la carrera son diferentes, aunque las tres estudiantes coincidieron en destacar su interés por la infancia y la educación.

Una de ellas contó que decidió comenzar después de varios años de haber terminado el secundario. Otra retomó sus estudios luego de completar la escuela secundaria en horario nocturno, mientras que la tercera recordó que desde chica imaginaba su futuro como docente y encontró en el nivel inicial una opción que la convenció.

Al finalizar el profesorado, las estudiantes aspiran principalmente a trabajar en las salas y acompañar el desarrollo de los niños. Una de ellas manifestó su interés particular por el jardín maternal.

La carrera tiene una cuota mensual que, al momento de la entrevista, era de 40.000 pesos. El importe de inscripción para el próximo año podría modificarse. Además, las alumnas señalaron que el instituto está integrado al sistema de becas, por lo que recomendaron consultar las posibilidades de acceso a esos beneficios.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan a través del sistema SAGE del Consejo General de Educación (CGE). Según explicaron las estudiantes, el plazo establecido se extiende hasta el 30 de noviembre, por lo que recomendaron completar el trámite antes de esa fecha.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse con el instituto a través de sus cuentas de Instagram o Facebook, buscando IPL Nivel Superior.

Las estudiantes también invitaron a quienes tienen interés en la docencia, pero todavía no tomaron la decisión, a acercarse y consultar. Destacaron el ambiente de compañerismo y el acompañamiento que reciben durante la formación, y señalaron que comenzar puede ser una oportunidad para descubrir una vocación y proyectar un futuro profesional.