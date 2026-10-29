WhatsApp ofrece una herramienta para seguir las novedades de medios de comunicación, instituciones, organizaciones y figuras públicas: los canales. A través de esta función, Paralelo 32 comparte información actualizada para que estés al tanto de lo que sucede en tu ciudad y en la provincia.

Podés seguir el canal desde tu celular, tanto en dispositivos Android como iOS, o acceder desde WhatsApp Web y la aplicación para computadoras.

¿Qué son los canales de WhatsApp?

Los canales son espacios de difusión en los que sus administradores comparten mensajes, fotografías, videos, archivos y novedades con las personas que deciden seguirlos.

A diferencia de los chats y las comunidades, la comunicación es unidireccional: los seguidores reciben las publicaciones, pero no pueden responder con mensajes dentro del canal.

En el caso de Paralelo 32, esta herramienta permite acercar las principales noticias y novedades de la región a los lectores que utilizan WhatsApp a diario.

¿Cómo funciona el canal de Paralelo 32?

Una vez que seguís el canal, las publicaciones aparecen en la sección de novedades de WhatsApp. Podés consultar la información cuando quieras y reaccionar a los contenidos mediante emojis.

Las reacciones son anónimas para el resto de los seguidores: quienes ven una publicación pueden consultar la cantidad de reacciones, pero no quién realizó cada una.

Además, las notificaciones están silenciadas de manera predeterminada. Si querés recibir avisos cada vez que se publica una novedad, podés activar las notificaciones desde el propio canal.

Privacidad: ¿quién puede saber qué canales seguís?

Los canales funcionan de manera independiente de los chats personales. Según las características de privacidad informadas por WhatsApp, seguir un canal no permite que otros seguidores vean tu número de teléfono ni que sepan qué canales elegiste seguir.

De esta manera, podés mantenerte informado sin que tu actividad en los canales quede expuesta a los demás seguidores.

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