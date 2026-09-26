Seguí tendrá este fin de semana una nueva edición de “Seguí de Fiesta”, con una programación que se desarrollará durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre. La propuesta forma parte de las actividades organizadas por el 119° aniversario de la ciudad.

El predio abrirá sus puertas el sábado a las 14:00, mientras que los espectáculos comenzarán a las 18:30. El domingo, en tanto, la apertura será a las 10:00 y las actividades artísticas se iniciarán a las 17:00.

La programación del sábado

La jornada del sábado tendrá propuestas musicales desde las 18:30, con la siguiente programación:

18:30: Pasión Dance

Pasión Dance 19:00: Onda Cuartetera

Onda Cuartetera 20:00: Estilo Diferente

Estilo Diferente 21:00: Maravillas Alemanas

Maravillas Alemanas 22:00: La Klave

La Klave 23:00: Banda Mix

Banda Mix 00:00: cierre con Los Palmae

Música, academias y Los Tekis para el domingo

El domingo, las actividades comenzarán a las 17:00 con la participación de las academias Stylo Dance y Gym, De mi Tierra Argentina y Nuevos Horizontes.

Luego, el cronograma continuará de la siguiente manera:

17:45: Silvina Voltolini

Silvina Voltolini 18:00: María Luz Erazuìn

María Luz Erazuìn 19:00: Juan Manuel Bilat

Juan Manuel Bilat 20:00: premiación del concurso gastronómico

premiación del concurso gastronómico 21:00: Musiqueros Entrerrianos

Musiqueros Entrerrianos 22:30: gran cierre con Los Tekis

Los asistentes podrán ingresar con equipo de mate, sillones y reposeras.

La organización informó que no estará permitido el ingreso de elementos cortantes, envases o recipientes de vidrio ni conservadoras.

Más de 200 corredores participaron de la Maratón Aniversario

En el marco de los festejos por los 119 años de Seguí, el pasado sábado se realizó la Maratón Aniversario en el predio del Ex Ferrocarril.

La competencia reunió a más de 200 corredores, que participaron en las distancias de 5 y 10 kilómetros, además de una alternativa participativa de 2,5 kilómetros.

El intendente Edgardo Müller acompañó la jornada y participó de la entrega de premios. Desde el gobierno municipal destacaron la participación de los corredores y el trabajo de quienes colaboraron en la organización de la competencia.

Los resultados de los 10 kilómetros

En la General Masculina de 10 kilómetros, el primer puesto fue para Carlos Johnson, de Monte Vera, Santa Fe. El segundo lugar correspondió a Gerónimo Corujo, de Los Conquistadores, mientras que Daian Usinger, de Crespo, completó el podio.

En cuarto y quinto lugar finalizaron Juan Manuel Tablada y Matías Taborda, ambos de Viale.

En la General Femenina de 10 kilómetros, la ganadora fue Ximena Anahí Simeone, de Puerto Yeruá, departamento Concordia. El segundo lugar quedó para Ayelén Saucedo, oriunda de Feliciano y radicada en Estación Yuquerí, mientras que María José Gotte, de Crespo, ocupó el tercer lugar.

En los 5 kilómetros, los primeros lugares correspondieron a Ramón Antonio Monzón, de San Víctor, y Greta Victoria Rodríguez, de Concordia.

14 instituciones participan del concurso gastronómico

Otra de las propuestas del aniversario será la 3ª edición del Concurso Gastronómico, que reunirá a 14 instituciones de Seguí.

Las entidades participantes deberán presentar sus propuestas culinarias ante un jurado integrado por Raúl Batistti, Martín López y otros tres integrantes, quienes tendrán a su cargo la evaluación de los platos y la elección del ganador.

El premio será una suma económica y el trofeo del concurso, que quedará en poder de la institución ganadora hasta la próxima edición.

La iniciativa busca reunir a las instituciones locales en torno a una propuesta gastronómica y poner en valor los sabores y la identidad de Seguí.