El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, firmó un convenio junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el municipio de Seguí para avanzar en la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.

El acuerdo se enmarca en las políticas impulsadas por el gobierno provincial para reducir la siniestralidad vial y fortalecer los mecanismos de control y seguridad en todo el territorio entrerriano.

Durante la firma, Roncaglia destacó la importancia de incorporar Centros Emisores de Licencias (CEL) al sistema nacional. “La implementación de Centros Emisores de Licencias es fundamental para garantizar que el otorgamiento de habilitaciones de conducir se realice bajo un criterio unificado de evaluación y seguridad vial”, afirmó el funcionario.

A partir de este convenio, el municipio de Seguí contará con un Centro Emisor de Licencias Tipo A, considerado de carácter avanzado, que permitirá emitir todas las clases de licencias de conducir, incluyendo categorías particulares y profesionales, como las clases C, D y E, tanto de alcance jurisdiccional como interjurisdiccional.

La integración al sistema nacional permitirá además que el municipio consulte de manera directa los registros nacionales de antecedentes de tránsito antes de emitir cada licencia, garantizando así estándares uniformes de control y seguridad vial.

Por su parte, la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle, remarcó la relevancia de descentralizar este tipo de servicios administrativos. “Estos centros permiten que los ciudadanos accedan a trámites de certificación de aptitudes sin necesidad de desplazarse a grandes centros urbanos, fomentando la descentralización administrativa y la equidad territorial”, sostuvo.

El documento fue rubricado también por el presidente municipal de Seguí, Edgardo Müller, junto a autoridades provinciales. Ahora, el proceso continuará con la homologación final por parte de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.