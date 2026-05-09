La causa se inició días atrás, cuando una mujer denunció a su padre, con quien no convive, acusándolo de haberle infundido temor mediante la utilización de un arma de fuego.

A partir de la denuncia, personal policial de Crespo comenzó una serie de averiguaciones y diligencias investigativas que posteriormente fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía interviniente.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía respaldó un pedido de allanamiento y requisa domiciliaria orientado a localizar el arma presuntamente utilizada y reforzar la protección de la denunciante.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Paraná, a cargo del Dr. Julián Vergara.

El procedimiento se concretó durante la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en Barrio Del Rosario, donde una dotación policial realizó una exhaustiva búsqueda.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre .38, tipo revólver, además de una vaina servida.

Según se informó oficialmente a Paralel32, los elementos incautados serán remitidos a Policía Científica de Entre Ríos para la realización de las pericias correspondientes en el marco de la investigación judicial en curso.