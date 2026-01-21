Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que durante la madrugada de este miércoles 21 de enero, personal policial de la Brigada Pajonal, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, intervino en un procedimiento en la zona rural de Molino Doll tras ser alertado por vecinos que escucharon detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron un automóvil sin ocupantes en inmediaciones de la costa. Minutos más tarde, observaron la llegada de una embarcación en la que se trasladaban tres hombres, quienes transportaban un animal silvestre —un carpincho— ya carneado, junto a una escopeta calibre 16 y cartuchería.

Ante la situación, se dio inmediato aviso al fiscal en turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes. En ese marco, se procedió a la correcta identificación de los tres masculinos involucrados, todos oriundos de la ciudad de Diamante, y al secuestro del arma de fuego, la embarcación y el animal.

El procedimiento se realizó en el marco de una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 4841, que regula la actividad de caza en Entre Ríos, y que prohíbe la caza de fauna silvestre fuera de los períodos y condiciones habilitadas.