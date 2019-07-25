Victoria.- El prestigioso ex arquero de Patronato de Paraná, acompañado por amigos de Victoria, se presentará en la Sala Teatro Victoria para hablar de su publicación.

A través de un grupo de amigos que colaboran para dicha presentación, el próximo 2 de agosto a las 20 hs, Sebastián Bértoli, ex arquero de Patronato de Paraná, presentará en la Sala Teatro Victoria, Las Manos del Grella.

Dicha publicación, de la autoría del periodista deportivo y licenciado en Comunicación Social Washington Varisco, Son 204 páginas que relatan la historia del arquero símbolo de Patronato, desde sus inicios en el fútbol amateur hasta su consagración en la Primera División del fútbol argentino y los pasos que fue dando en la elite del fútbol profesional.

En su paso por nuestra ciudad, Bértoli será acompañado por Juan Manuel Stiechr, amigo del emblemático arquero, y otros colaboradores que sumaron esfuerzos para lograr que seguidores de Patronato que viven en Victoria, y todo el mundo del fútbol de la ciudad, puedan participar con una de las personalidades importantes del deporte entrerriano.