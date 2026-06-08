Aranguren.- Con la presencia del Intendente Domingo Maiocco, el Presidente Municipal de Aranguren Luis Horacio Siebenlist, los senadores de Victoria y Nogoyá, Gastón Bagnat y Flavia Maidana, respectivamente, y el jefe del Distrito de Vialidad Nacional Daniel Koch, se trató el anteproyecto de la traza vial que una la Ruta Provincial N°11 con la Ruta Nacional N° 12, por la Vuelta Mala.

El anteproyecto fue recibido por Daniel Koch para su tratamiento, contemplando que se trata de un camino de 32 kilómetros de tierra que comunica las rutas 11 (Diamante – Victoria) y 12 (Crespo – Nogoyá) pasando en un punto intermedio por Aranguren. De concretarse, beneficiaria un área de 800.000 hectáreas en donde viven más de 80.000 personas, acercando a las localidades de Crespo, Viale, Ramírez, Bovril y Cerrito, además de Aranguren y Hernández. Además de acortar con esta obra 30 kilómetros de distancia entre Victoria y Aranguren, se descomprime el tránsito en la ruta provincial 26 (Nogoyá – Victoria) con el desvió de los camiones provenientes de la ruta nacional 14.

El asfaltado del camino Victoria – Aranguren es un viejo anhelo de la región y ha sido planteado en diferentes oportunidades sin llegar a concretarse. Además de constituir un gran beneficio para los vecinos y productores de varios distritos del departamento, favorecería a numerosos vecinos de Aranguren, Crespo y diversas localidades de Paraná Campaña, ofreciéndoles un acceso más directo a la unión vial con Rosario para lo que hoy deben desviarse hacia Paraná, Diamante o Nogoyá. Por último, fueron parte del encuentro, además de los mencionados, la secretaria de gobierno Olga Ramírez, el asesor legal Jorge Spengler y jefe de personal Joel Borgert, todos de la comuna de Aranguren.