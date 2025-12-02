Las próximas facturas de energía eléctrica llegarán con aumento en Entre Ríos. El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) oficializó la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario que aplicarán las distribuidoras —incluida ENERSA— a partir de diciembre de 2025.

La medida quedó registrada en el Boletín Oficial Nº 28.228 y confirma el traslado a los usuarios de los nuevos precios mayoristas de la energía dispuestos por el Gobierno nacional.

Un aumento sin porcentaje uniforme

A diferencia de otros ajustes, la resolución del EPRE no fija un porcentaje de incremento general. En su lugar, aprueba los nuevos valores que componen la tarifa, lo que hará que el impacto final varíe según el tipo de usuario y su consumo.

Los pilares del aumento son:

Actualización de costos mayoristas: El EPRE incorpora los nuevos valores de energía, potencia y transporte establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación. Este es el componente que impulsa la suba.

El EPRE incorpora los nuevos valores de energía, potencia y transporte establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación. Este es el componente que impulsa la suba. Impacto en la factura: El incremento concreto dependerá del nivel de consumo, la categoría tarifaria y los cargos fijos y variables detallados en el Anexo técnico de la resolución, que no fue difundido en el resumen oficial.

Por ello, cada usuario recién podrá conocer el incremento real al recibir la nueva boleta.

Subsidio provincial: alivio parcial para usuarios de bajos ingresos

En un contexto de subas, la única buena noticia para parte de la población es la continuidad de un subsidio provincial focalizado que estará vigente durante diciembre.

Según confirmó el EPRE, se prorrogó —ad referéndum del Poder Ejecutivo— la medida que otorga una ayuda económica a los usuarios residenciales de Nivel 2 (bajos ingresos), con las siguientes características:

Monto: equivalente al 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) .

equivalente al . Tope: aplica solo hasta consumos de 300 kWh mensuales .

aplica solo hasta consumos de . Identificación en la factura: la boleta deberá incluir una leyenda destacada: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Este beneficio no compensa la totalidad del incremento nacional, pero sí amortigua parte del impacto final para los hogares de menor poder adquisitivo.

Clubes y entidades de bien público: sostienen tarifa subsidiada

El EPRE también ratificó que los clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades de bien público continuarán pagando una tarifa reducida.

Para ellos, el precio aplicado será el mismo que abonan los usuarios residenciales del Nivel 2 por el consumo base, aunque sin el subsidio provincial adicional del 6%.

Este esquema busca sostener a organizaciones sociales y deportivas que cumplen un rol clave en la vida comunitaria y que se ven particularmente afectadas por los aumentos de servicios.

Qué esperar en las próximas boletas

Con el nuevo cuadro tarifario, los usuarios entrerrianos deben prepararse para un incremento cuyo monto final dependerá del uso individual de energía.

Las facturas de diciembre reflejarán:

Los nuevos precios mayoristas nacionales.

Los cargos locales actualizados.

En algunos casos, la aplicación del subsidio provincial según categoría y consumo.

Aunque el impacto exacto será distinto para cada hogar o institución, el aumento será generalizado y marcará un nuevo escenario tarifario para el cierre de 2025.